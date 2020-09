Eventmanager Stefanie Van Stappen moet wat leven in de brouwerij brengen in Winkeldorp Beveren: “Ondanks corona is er positieve vibe” Kristof Pieters

21 september 2020

13u52 1 Beveren De handelaarsvereniging Aangenaam Winkelen heeft haar rangen versterkt met een eventmanager. Stefanie Van Stappen zal voortaan instaan voor sfeeracties en evenementen in het winkelcentrum. En er is binnenkort reden tot feest want de werken in de omgeving van het Yzerhand zijn bijna voltooid. “Het zijn moeilijke tijden geweest, zowel door interne strubbelingen als door de coronacrisis, maar we willen nu vooral op een positieve manier vooruit kijken”, zegt voorzitter Bert De Hertogh.

Het bestuur van Aangenaam Winkelen is grondig vernieuwd. Dat gebeurde na interne strubbelingen met onder meer het ontslag van de centrummanager als gevolg. Maar daar is nu een streep onder getrokken. Aangenaam Winkelen gaat intensiever samenwerken met Warande en Gaanderij De Bever die twee zelfstandige entiteiten vormen binnen de handelaarsvereniging. Schepen Inge Brocken (N-VA) werd aangesteld als nieuwe ondervoorzitter en moet nu de belangen van de winkeliers behartigen binnen het college. Binnenkort zal er ook een nieuwe overeenkomst worden afgesloten waarbij de gemeente en de handelaarsvereniging duidelijke afspraken maken over wie wat doet. “Wij willen ons vooral terug bezighouden met onze corebusiness en dat is acties en evenementen op poten zetten om klanten naar het winkelcentrum te lokken”, legt De Hertogh uit.

Hij wordt daarin bijgestaan door niet één maar twee rechterhanden. Erik Roelandt zal de administratie en public relations voor zijn rekening nemen. Hij was jarenlang algemeen directeur van de gemeentelijke sportaccommodaties en projectcoördinator voor de Beverse Feesten, het Internationaal Straattheaterfestival en de openlucht ijspiste.

Eventmanager

Stefanie Van Stappen is de nieuwe eventmanager. Ze gaf was tot voor kort leerkracht biologie en fysica maar maakte dit jaar een carrièreswitch en is nu zaakvoerster van het evenementenbureau Moments & More. “Ik had de stap gezet net voor de coronacrisis uitbrak en ben blij dat ik nu wat zekerheid heb met deze langdurige samenwerking”, vertelt ze. “Ik heb uiteraard wel al enige ervaring met evenementen en heb onder meer de voorstelling van het VIJD-jaar op Hof ter Saksen voor mijn rekening genomen. Ik ben zelf van Nieuwkerken maar uiteraard is Beveren geen onbekend terrein. Halloween wordt de eerstvolgende sfeeractie waar ik mijn tanden in mag zetten en ik kijk er enorm naar uit. Uiteraard zal ik wel rekening moeten houden met de coronamaatregelen. Pas als de crisis achter de rug is, kunnen we echt op kruissnelheid komen.”

Nieuwe winkels

Aangenaam Winkelen wil binnenkort ook het einde vieren van de werken in het Yzerhand, de Ciamberlanidreef en de Donkvijverstraat. “Dat was geen leuke periode voor onze winkels en handelaars maar we zijn er zonder al te veel kleurscheuren doorgeraakt”, maakt Bert De Hertogh de balans op. “We zien de toekomst optimistisch tegemoet. Winkeldorp Beveren telt bijna 200 leden. Ondanks corona is er een positieve vibe en zijn er de laatste maanden maar liefst acht nieuwe winkels bijgekomen. Dat mag wel tellen als hoopvol signaal.”