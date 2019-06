Europees kampioenschap boogschieten op liggende wip in sporthal ’t Wit Zand PKM

05 juni 2019

18u46 0 Beveren De sporthal ’t Wit Zand in Melsele wordt dit weekend het mekka van het boogschieten. Dan vindt namelijk 10de Europees Kampioenschap Boogschieten Liggende Wip plaats.

Na een openingsplechtigheid om 8.30 uur beginnen de eerste wedstrijden zaterdag voor individuele schutters om 8.30 uur. De finalereeks is voorzien rond 17 uur. Dan zal de ‘King of the Kings’ en ‘Queen of the Queens’ bekend zijn. Om 19 uur volgt de prijsuitreiking. Zondag komen de ploegen vanaf 9 uur aan de beurt. De toegang is gratis.