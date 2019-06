Erfpunt en Erfgoedcel Waasland lanceren samen Wase Erfgoedprijs Kristof Pieters

18 juni 2019

17u48 9 Waasland Erfpunt en Erfgoedcel Waasland bundelen de krachten en roepen samen de Wase Erfgoedprijs in het leven. Hiermee willen beide organisaties de aandacht vestigen op bijzondere projecten rond het Wase erfgoed in de ruimste betekenis van het woord.

De Wase Erfgoedprijs zal jaarlijks afwisselend uitgereikt worden aan een project binnen het cultureel erfgoed en aan een project binnen het onroerend erfgoed. “We willen van deze prijs een nieuwe traditie maken. Het Waasland telt immers heel wat pareltjes die hiervoor in aanmerking komen”, zegt Johan Smet van Erfpunt. Lieven Dehandschutter sluit zich daar met de Erfgoedcel Waasland volmondig bij aan: “We willen de Wase identiteit versterken met dit initiatief”, voegt hij eraan toe.

Dit jaar ligt de focus op cultureel erfgoed. “Dit is zowel het immaterieel erfgoed zoals de traditie van Sint-Maarten of roerend cultureel erfgoed dat in musea of archieven wordt bewaard”, legt Laura Staut, coördinator van Erfgoedcel Waasland, uit. “Om in aanmerking te komen voor de Wase Erfgoedprijs moet er wel een kapstok zijn. De opening van Klingspoor is een goed voorbeeld omdat dat verschillende erfgoedthema’s uit de grensstreek onder één dak zijn gebracht.”

Drie laureaten in de prijzen

De Wase Erfgoedprijs zal elk jaar drie laureaten bekronen, waarvan één hoofdwinnaar. De laureaten ontvangen elk een bedrag van 500 euro. De winnaar ontvangt een bedrag van 1000 euro, 500 euro als laureaat en 500 euro daarbovenop als winnaarsbonus. Ingezonden projecten worden door een jury beoordeeld op basis van hun verdienste, hun voorbeeldfunctie, hun vernieuwend karakter en hun maatschappelijke relevantie. Projecten moeten worden ingediend voor 30 september. De prijsuitreiking vindt plaats op 30 november.

De initiatiefnemers willen ook elk jaar een stuk bedreigd erfgoed in de kijker zetten. Voor dat ‘erfgoed in nood’ zal dan een benefietactie worden opgezet.

Tot slot komt er ook nog een grote burgerbevraging omtrent erfgoed. Die zal in het najaar op het Waasland worden losgelaten. De bevraging gebeurt vooral online maar men wil ook de markten afdweilen om te polsen bij de burgers welk erfgoed hen het meest nauw aan het hart ligt.

Meer info: http://www.erfpunt.be en http://www.erfgoedcelwaasland.be