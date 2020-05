Enige kandidaat voor bouw nieuwe tribune Freethiel trekt zich terug, project wordt in de koelkast gezet Kristof Pieters

04 mei 2020

17u13 8 Beveren Er komt voorlopig dan toch geen nieuwe tribune in het Freethielstadion. De projectontwikkelaar die het project kreeg toegewezen, heeft zich teruggetrokken. Hij kreeg de gronden in de Klapperstraat en moest in ruil een nieuwe tribune bouwen en daarbovenop 1,2 miljoen euro op tafel leggen. “We gaan het project voorlopig on hold zetten”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “In deze economisch onzekere tijden gaan we niet meteen een andere kandidaat vinden.”

Het Freethielstadion heeft momenteel een capaciteit van 8.190 plaatsen en dat is voor het gros van de matchen meer dan voldoende. Bij topwedstrijden is het stadion echter een maatje te klein. De gemeente wou daarom de verloederde tribune aan de kant van de Klapperstraat laten slopen en vervangen door een nieuwbouw. De voorbije jaren werden hiervoor al een aantal panden aangekocht in de Klapperstraat. Het was de bedoeling dat de projectontwikkelaar de gronden kon bebouwen met appartementen en in ruil ook de nieuwe overdekte tribune bouwde met 1.800 zitplaatsen. Daaronder zou ook nog een horecagelegenheid van 585 vierkante meter met sanitair worden voorzien. Omdat de gemeente de voorbije jaren zelf 2,5 miljoen euro neertelde voor de aankoop van de huizenrij, moest de projectontwikkelaar wel extra 1,2 miljoen euro op tafel leggen. Er schreef zich één kandidaat in, maar die haakt in extremis af omdat hij het plaatje financieel niet rond krijgt.

Geen nieuwe aanbesteding

Het gemeentebestuur gaat voorlopig geen nieuwe aanbesteding uitschrijven. “In deze crisistijden heeft dat weinig zin”, reageert burgemeester Marc Van de Vijver. “Er schreef slechts één kandidaat in en dat was nog voor de start van de coronacrisis. De markt zal er niet op verbeterd zijn.”

Waasland-Beveren is nog altijd niet zeker van het behoud in eerste klasse. De club bengelde onderaan het klassement, maar het stopzetten van de competitie en de licentieperikelen van Moeskroen, Oostende en Standard brengen misschien alsnog redding voor de enige Wase club in de hoogste divisie. Volgens Van de Vijver hebben de belabberde resultaten van het voorbije seizoen alleszins geen impact gehad op de beslissing van de projectontwikkelaar. “Voor hem speelt het immers geen rol of Waasland-Beveren dan wel in eerste of in tweede klasse speelt. Hij moest enkel een tribune bouwen.”

Sloop van huizen

Voor de gemeente, die eigenaar is van het stadion, maakt het wel een groot verschil of Waasland-Beveren het behoud in eerste klasse kan verzekeren. De club moet immers wel voldoende inkomsten hebben om de tribune, die casco wordt opgeleverd, af te werken.

“We hebben het dossier daarom voorlopig stop gezet”, bevestigt de burgemeester. “Er zijn nog veel vraagtekens en we willen niet overhaast tewerk gaan. De gronden behouden hun waarde wel. We gaan wel bekijken of we intussen deze strook in de Klapperstraat niet wat moeten fatsoeneren. De leegstaande huizen gaan er immers niet fraaier op worden. We onderzoeken daarom of we misschien al een aantal panden kunnen slopen.”