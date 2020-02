Engie wil nog dit jaar duidelijkheid over verlenging uitbating van reactor Doel 4: “Ook ons personeel verdient te weten hoe lang men hier nog kan werken” Kristof Pieters

05 februari 2020

19u10 0 Doel Binnen precies twee jaar sluit de eerste van de vier kerncentrales in Doel. Normaal gezien volgen de drie andere reactors tegen 2025 maar voor Doel 4 wil het energiebedrijf graag een uitbatingsverlenging krijgen. “Maar de knoop moet dan wel nog dit jaar worden doorgehakt”, zegt site manager Peter Moens. “Ons personeel verdient duidelijkheid en we moeten tijd krijgen om te investeren en plannen.”

Voor de reactor Doel 3 is het ‘point of no return’ al bereikt. De stekker wordt in oktober 2022 definitief uitgetrokken. “Dit betekent echter niet dat we van die datum al mensen moeten afdanken”, benadrukt site manager Peter Moens. “De eerste vijf jaar moeten de splijtstofelementen nog afkoelen en blijven alle monitoringsystemen in werking. Pas vanaf 2028 start de fase van de ontmanteling. Het terrein zal pas tegen 2045 terug vrijgegeven kunnen worden voor andere activiteiten.”

Om Doel 3 verder uit te baten was ook bij Engie weinig enthousiasme. De kernreactor lag lange tijd stil nadat er zogenaamde ‘waterstofvlokken’, kleine platgedrukte blaasjes, in de stalen wanden van de reactorkuipen werden ontdekt. “Die zijn niet verder geëvolueerd maar we beseffen al te goed dat er geen draagvlak bestaat om deze reactor verder uit te baten”, zegt Moens.

Voor de oudste reactoren, Doel 1 en 2, was al in 2015 een verlenging toegekend tot 2025. “We hebben de voorbije jaren 700 miljoen euro geïnvesteerd om dit mogelijk te maken. Bovenop onze 1.000 eigen medewerkers zijn er nu zo’n 2.500 externe krachten aan de slag. Het gaat dan ook om een enorme klus. Vergelijk het moderniseren van de controlesystemen maar gerust met neurochirurgie. Tienduizenden kleine draadjes zijn er één voor één losgemaakt, gecontroleerd en terug bevestigd. Tegen maart of april willen we beide reactoren heropstarten.”

Engie hoopt dit jaar ook duidelijkheid te krijgen over een eventuele uitbatingsverlenging van Doel 4. “Dat is onze jongste reactor en ook de meest krachtige. Die is goed voor een derde van de elektriciteitsproductie. De investeringen zullen hier een pak lager liggen dan bij Doel 1 en 2 maar we moeten wel de tijd krijgen om ons voor te bereiden. In 2015 waren we eigenlijk al bezig met een sluitingscenario toen plots de beslissing viel om beide reactoren langer in gebruik te houden. Je kan dat vergelijken met het keren van een olietanker. Zoiets willen we geen tweede keer meemaken. Bovendien verdient ook het personeel duidelijkheid. Het maakt een groot verschil als iemand weet dat hij nog tot 2025 of 2035 hier kan werken. We kunnen de meeste mensen wel garanties bieden maar uiteraard zal men in de toekomst wel flexibel moeten zijn en bereid om van functie te wijzigen. De taken bij een ontmanteling zijn immers anders dan bij de uitbating.”

De kerncentrale is en blijft een belangrijke werkgever in de regio. Van de duizend personeelsleden woont 17% in Beveren, 25% in de onmiddellijke omgeving en 41% in de regio Waasland. Ook bij de onderaannemers woont het gros van het personeel in de regio. “Het zal trouwens nog een hele uitdaging worden om voldoende gekwalificeerd volk te vinden de komende jaren”, benadrukt Moens. “Alle omliggende bedrijven azen op dezelfde profielen en er staan duizenden vacatures open. De mobiliteit is het grootste struikelblok en op dat vlak is er jammer genoeg geen pasklare oplossing in de nabije toekomst.”