Engie organiseert jobdag om openstaande vacatures in te vullen Kristof Pieters

20 september 2019

09u26 1 Beveren Energiebedrijf Engie heeft sinds vorig jaar in ons land al 2.250 vacatures ingevuld maar blijft zoeken om tegen eind dit jaar de kaap van 3.000 aanwervingen te halen. Op zaterdag 21 september vindt hiervoor een nieuwe jobdag plaats in onder meer Doel.

Net als bij de vorige Jobdays krijgen kandidaten zaterdag opnieuw de kans om te spreken met werknemers van het bedrijf en om zich aan te melden voor een brede waaier van functies. Het aanbod van de in te vullen vacatures is divers. Niet alleen techniekers en ingenieurs, maar ook geïnteresseerden in een sales-, IT- of finance-functie zijn die dag welkom. In Doel kunnen ze vanuit de expositieruimte meteen ook de site ontdekken.

Wie geïnteresseerd is in een job kan zich online inschrijven via http://www.engie.be/jobday