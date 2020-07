Engie Electrabel wil windturbine bouwen op uiteinde van zwaaikom Kallosluis Kristof Pieters

10 juli 2020

16u55 0 Kallo Engie Electrabel heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om een nieuwe windturbine te bouwen tussen de Kapeldijkstraat en Singelweg in Kallo. De windmolen komt langs de Schelde te staan op het uiteinde van de zwaaikom van de Kallosluis.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 27 juli. De aanvraag heeft betrekking op één windturbine met een elektrisch vermogen van 5.000 kW. Bewoning is er in die omgeving niet. De dichtstbijzijnde bebouwing is de accommodatie van Golfclub Beveren. De windturbine zal een tiphoogte hebben van 150 meter.