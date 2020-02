Engie bouwt zonnepanelenpark op site van kerncentrale Kristof Pieters

06 februari 2020

16u26 0 Doel Engie gaat nog dit jaar een zonnepanelenpark bouwen op de site van de kerncentrale in Doel. Het gaat om een installatie van 30 megawatt. Met dit vermogen kan men ongeveer 30.000 huishoudens tegelijkertijd van elektriciteit voorzien.

De omgevingsvergunning heeft Engia intussen al op zak. “De locatie is het terrein waar oorspronkelijk de reactor Doel 5 was gepland”, zegt Peter Moens, site manager van de kerncentrale Doel. “Die reactor is er door de ramp in Tsjernoybl nooit gekomen en nu kunnen we het terrein inzetten voor duurzame energie. De energie van de zonnepanelen zullen we net als de kernenergie gewoon op het elektriciteitsnet zetten. We willen hiermee benadrukken dat we geloven in hernieuwbare energie. Alleen zal die groene energie niet volstaan om tegen 2050 naar een klimaatneutraal energiebeleid te gaan. Kernenergie is nodig om de transitie te helpen overbruggen.”