Emotioneel afscheid van Lore (8) en Lucas (6), massa volk volgt uitvaart op groot scherm Kristof Pieters

31 mei 2019

13u04 38 Beveren In de parochiekerk van Vrasene is vandaag afscheid genomen van Lore (8) en Lucas (6) Stoop. Ze kwamen twee weken geleden om het leven bij een familiedrama. De kerk was te klein voor de massa rouwenden. Ze konden buiten de plechtigheid volgen op een groot scherm. Vader Tom kreeg woensdag een aparte uitvaart.

De kinderen werden twee weken geleden vermoord in hun huis aan de Mosselbank in Vrasene door hun vader. Die pleegde daarna zelfmoord door in Knokke van een bouwkraan te springen. Het drama heeft bij de nabestaanden zware littekens nagelaten. Om de sereniteit te bewaren werd daarom besloten om vader Tom en de twee kinderen een aparte uitvaartplechtigheid te geven. De afscheidsplechtigheid van Tom Stoop vond woensdag plaats. In dezelfde parochiekerk schaarde zich vandaag opnieuw een menigte rouwenden samen, dit keer voor de kinderen.

De familie was voorzien op een grote toeloop en had daarom buiten een groot scherm laten opstellen waarop de plechtigheid live te volgen was. Een honderdtal mensen, die in de kerk geen plaats meer vonden, maakte daar dankbaar gebruik van.

Het was een bijzonder emotioneel geladen afscheid. Voor het altaar stonden twee witte kistjes, omringd door een zee van kaarsen. Bovenop de kisten: de foto’s van Lore en Lucas. De plechtigheid werd opgeluisterd met hun favoriete muziek, onder meer van K3. Ook een leerkracht en een aantal klasgenoten van basisschool De Zonnepit brachten een pakkend lied. Net als bij vader Tom twee dagen geleden vroeg de pastoor daarna voor Lore en Lucas enkele minuten stilte. Binnen kon men een speld horen vallen, buiten was enkel het voorbijrijdend verkeer te horen. De pastoor gaf daarna een passende omschrijving van beide kinderen. Lore met haar glinsterende ogen, een meisje dat straalde van blijdschap. “Onder meer haar doorzettingsvermogen zal ons bijblijven. Ze gaf niet snel op.” Lucas met soms een ondeugende blik in de ogen, maar altijd goed gezind. “Hij stal de harten met zijn koddig gedrag, een actieve jongen die hield van oprechtheid en enorm veel fantasie had bij het spelen.”

Lucas en Lore waren niet alleen broer en zus maar ook elkaars beste vrienden. “Ze deelden enorm veel, zowel thuis, als op school als samen in de voetbalclub.” Iets waarop ook oom Ronny enorm fier was. “We hebben veel mooie momenten samen beleefd. Uren stonden we samen aan de kickertafel, speelden we voetbal en op familiefeesten daagden we elkaar uit om enorme stukken taart op te eten… Waarom toch? Ik troost me met de gedachte dat ze goed voor elkaar zullen zorgen.”

Na de afscheidsviering werden de twee kleine kisten naar buiten gedragen, omringd door een massa volk. Bovenop de kisten hun favoriete knuffel en een zonnebloem, als symbool voor iets dat opbloeit als het naar de zon gericht staat.