Elektrische fietsen uittesten of picknicken op de Grote Markt tijdens ‘Week van de mobiliteit’ Kristof Pieters

18 september 2019

16u12 0 Beveren Het Bevers gemeentebestuur spoort alle inwoners, leerlingen en personeelsleden aan om de krachten te bundelen tijdens de Week van de Mobiliteit. Er wordt een warme oproep gedaan aan iedereen om de auto meer op stal te laten.

Op donderdag 19 september is het Car Free Day en wordt iedereen extra aangespoord om de auto thuis te laten en gebruik te maken van alternatief vervoer zoals de fiets, bus of trein om zich van en naar het werk te verplaatsen. De website www.carpool.be zoekt voor elke automobilist een ideale carpoolpartner.

Vrijdag 20 september is tijdens Strapdag de beurt aan de kleuters en kinderen van het lager onderwijs om te laten zien dat alternatieve mobiliteit kan. Alle scholen in gemeente Beveren doen mee aan de Strapdag en kunnen met een aangeboden materialenkit aan de slag om de leuke aspecten van stappen en trappen op een ludieke wijze te ontdekken.

Tijdens de autovrije zondag op 22 september laat gemeente Beveren de inwoners proeven van de mogelijkheden, de rust én het bruisende karakter van een autovrij centrum te bieden heeft. Op de infomarkt, ingericht op de Grote Markt, kan iedereen elektrische fietsen uittesten en contacten leggen om aan autodelen te doen. Wie wil, kan ook genieten van de rust op het reuzepicknickkleed van Madame of kan zijn of haar fiets laten labelen of zelfs verkopen tijdens de tweedehands fietsenverkoop.

Buurtbewoners mochten ook een aanvraag indienen om andere straten af te sluiten voor een wijkfeest, straatbarbecue of gewoon voor een buurtbabbel.