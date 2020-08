Eindspurt voor heraanleg Yzerhand, werken klaar tegen oktober Kristof Pieters

13 augustus 2020

16u12 0 Beveren De werf van het Yzerhand in Beveren is op vijf plaatsen heropgestart. De werken brengen nog verkeershinder en beperkte toegankelijkheid met zich mee maar het einde is intussen wel in zicht. Zonder onvoorziene tegenslag moeten de werken klaar zijn tegen oktober. In het najaar volgt de groenaanplanting. Voetgangers en fietsers kunnen overal door.

Door de coronacrisis moest de aannemer langer dan voorzien wachten op de natuursteen voor de voetpaden maar die is intussen gelukkig gearriveerd. De natuursteen wordt geplaatst vanaf de P. Van Raemdonckstraat richting centrum tot voor de oprit van Carrefour. Het voetpad ter hoogte van de oprit van Carrefour wordt aangepakt tijdens een sluitingsdag. Het gedeelte Yzerhand richting Glazenleeuwstraat is bereikbaar via P. Van Raemdonckstraat.

Ter hoogte van het kruispunt van de Glazenleeuwstraat en de Koben Geertsstraat worden momenteel het voetpad en de boordstenen aangelegd. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk.

Ook op het kruispunt Donkvijverstraat met D. Van Beverenlaan wordt opnieuw gewerkt. De aanleg van de straat wordt terug hervat en zal volledig afgewerkt zijn voor 1 september. Plaatselijke doorgang van verkeer over het kruispunt is altijd mogelijk langs één kant: via D. Van Beverenlaan ofwel via Donkvijverstraat.

De werken in de De Brownestraat zijn in de loop van augustus klaar. De straat wordt tijdelijk dubbelrichting en is bereikbaar via de Ciamberlanidreef. Wanneer de aansluiting van de De Brownestraat met de Kasteeldreef is afgewerkt, volgt de aansluiting met de Ciamberlanidreef. Voor het verkeer richting Yzerhand wordt steeds één rijstrook vrijgehouden. Van Yzerhand naar de Kasteeldreef rijden kan via de De Brownestraat. De De Brownestraat wordt vanaf dan terug definitief een enkelrichtingsstraat.

Hou er rekening mee dat in sommige stukken Yzerhand enkelrichtingsverkeer van kracht is. De politie zal dit ook controleren