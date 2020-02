Eindelijk eigen zaak, en dan wordt de straat opgebroken: “Tja, dan zullen we maar even op de tanden bijten” Kristof Pieters

07 februari 2020

17u29 0 Beveren Aan het Yzerhand in Beveren heeft deze week Roxy’s Mode de deuren geopend. De 27-jarige Stephanie Dalemans maakt hiermee een lang gekoesterde droom waar. “Alleen jammer dat uitgerekend deze week ook wegenwerken zijn gestart voor de deur. Normaal had ik nog een paar maand respijt maar de planning is plots gewijzigd. Niettemin ga ik er het beste van proberen maken en ben ik ervan overtuigd dat de klanten hun weg wel zullen vinden.”

De jonge starter droomde al lang van een eigen winkel. “Ik was al zelfstandige in bijberoep voor retouches aan kleding maar de vraag was zo groot dat ik nu de stap heb gezet naar een eigen zaak”, legt ze uit. “Dat gaat van een rits die niet meer sluit en het inkorten van een broek tot het maken van een volledig kleedje uit die ene mooie lap stof die men op vakantie op de kop kon tikken. Het kan allemaal.”

Roxy’s Mode specialiseert zich vooral in naai- en breibenodigdheden. “Met de sluiting van Rumardy was er een leemte ontstaan voor dit gamma”, legt Stephanie uit. “Tijdens de openingsweek hebben al heel wat klanten hun weg gevonden, vooral voor breiwol. Ook verschillende hobbyclubs zijn al over de vloer geweest. Ik heb daarom wel vertrouwen in de toekomst. Voor brei- en naaibenodigdheden is er altijd wel een markt. Omdat ik hier vrij veel ruimte ter beschikking heb, is er ook een gamma accessoires zoals handtassen, riemen, portemonnees, sjaals, paraplu’s en juwelen. In principe verkoop ik geen kledij, maar er zullen wel soms een aantal eigen creaties te koop worden aangeboden zoals zelfgebreide truien of mutsen.”

Workshops

In het nieuwe winkelpand is achteraan ook een ruimte waar Stephanie workshops wil organiseren. “Het atelier voor de retouches bevindt zich in de kelderverdieping zodat ik boven alle plaats heb om mensen te ontvangen. Er is ook een apart hoekje waar klanten koffie of thee wordt aangeboden.”

De openingsweek is jammer genoeg wel een beetje in mineur verlopen doordat net deze week de straat werd opgebroken voor een heraanleg. “Ik wist natuurlijk dat er werken zouden plaatsvinden maar normaal gezien zou men hier pas in september aan de slag gaan. Net voor de opening heeft men echter de fasering veranderd. Het heeft me echter niet tegengehouden. Het is nu even op de tanden bijten maar tegen het bouwverlof moet alles klaar zijn. Dit stuk van het Yzerhand zal in de toekomst hetzelfde profiel krijgen als de Vrasenestraat en dus nog meer deel uitmaken van het winkelwandelgebied. De komende maanden zal ik natuurlijk nog wel geen goed zicht krijgen op het potentieel cliënteel. De beperkte bereikbaarheid zal me immers parten spelen. Het is nu een bittere pil maar het eindresultaat zal gelukkig het wachten waard zijn.”