Eigen sluipweg eerst: files op E17 richting Antwerpen ontwijken wordt onmogelijk Kristof Pieters

31 mei 2020

11u20 5 Zwijndrecht/Melsele/Kruibeke Wie niet in de gemeente woont zal vanaf nu geen gebruik meer kunnen maken van Zwijndrechtse sluipwegen. Dit weekend zijn op 3 strategische plaatsen verbodsborden geplaatst die aangeven dat enkel inwoners van Zwijndrecht nog toegang krijgen. Overtreders, lees: wie niet van Zwijndrecht is, krijgen een boete van 58 euro als ze toch gebruik maken van de sluipwegen.

Het is een oud zeer in Zwijndrecht. Bij file aan de Kennedytunnel verlaten veel chauffeurs de E17 in Kruibeke om vervolgens via sluipwegen door Zwijndrecht te rijden richting Linkeroever. Daar kan men dan de E17 terug op of de Waaslandtunnel bereiken als alternatief. Het zorgt voor heel wat verkeersdrukte in Zwijndrecht die de gemeente nu wil aanpakken. Er is hiervoor een heel stappenplan opgesteld waarvan de eerste fase dit weekend wordt uitgerold. Drie belangrijke sluipwegen zijn voortaan verboden voor alle verkeer dat niet uit Zwijndrecht zelf is.

De nieuwe verkeersborden zijn geplaatst in de Schaarbeekstraat, net voorbij de tweede bocht komende vanuit de Krijgsbaan, in de Lindenstraat net voorbij de KMO-zone en in de Melselestraat aan de Kleine Walstraat. Aan het begin van deze drie straten staat er een waarschuwing om te vermijden dat doorgaand verkeer in de straat moet terugdraaien. Op het verbod wordt een uitzondering gemaakt voor hulpdiensten, landbouwvoertuigen, fietsers, bromfietsers klasse A, speed pedelecs en vergunningshouders. Iedereen die in Zwijndrecht woont wordt hier verstaan als vergunninghouder en mag dus wel doorrijden.

Eerst politiecontrole, later ANPR-camera’s

De politie zal vanaf nu op verschillende tijdstippen identiteitscontroles uitvoeren. Wie de borden negeert en geen domicilie heeft in Zwijndrecht krijgt vervolgens een boete van 58 euro. Later maken de politiecontroles plaats voor geautomatiseerde ANPR-camera’s. Die registreren de nummerplaat van elk voorbijrijdend voertuig. Het zal nog wel even duren vooraleer die ANPR-camera’s echt operationeel zijn. “Eerst moet er nog een genaamde ‘white list’ gemaakt worden, een lijst met daarop alle vergunninghouders die de camera’s mogen passeren”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “Hieronder verstaan we dus alle inwoners van de gemeente. Zij zullen zich hier wel voor moeten registreren en krijgen daar ruim op tijd nog bericht van.”

Doorgaand verkeer op E17 houden

Bedoeling is dat bestuurders die als bestemming Zwijndrecht hebben maar niet in de gemeente wonen, zoveel mogelijk de afrit van de E17 nemen die het dichtst bij hun bestemming ligt. “Momenteel maakt dit verkeer te snel gebruik van onze lokale wegen om de drukte op de E17 of E34 te ontlopen. Ook de werken voor de Oosterweelverbinding hebben een invloed op het verkeer in onze gemeente”, vervolgt de burgemeester. “Sluipverkeer zorgt soms voor gevaarlijke situaties voor kinderen, voetgangers en fietsers. Met deze maatregelen willen we daar een oplossing voor bieden. Tegelijkertijd verbeteren we hiermee de verkeersleefbaarheid in onze gemeente.”

Intelligente verkeerslichten op N70 aan Hof Ter Rijen

Voor lokaal verkeer dat in Zwijndrecht woont verandert er niks. Bestemmingsverkeer daarentegen, komende van de E17, Kruibeke, of Beveren, kan enkel nog richting Antwerpen via de Kruibeeksesteenweg of de N70. Om te vermijden dat hierdoor de N70 dichtslibt komt een intelligente sturing van de verkeerslichten aan Hof Ter Rijen. Die zorgt er vanaf dinsdag 2 juni voor dat de lichten op rood springen als de maximale capaciteit van de N70 is bereikt. Zo kan het openbaarvervoer op de N70 vlot blijven doorrijden. De gemeente Beveren heeft eerder al verontwaardigd gereageerd op het invoeren van deze automatische verkeersdosering en vreest een terugslag van files op haar grondgebied. “We beseffen dat er mogelijk in de beginfase een file zal ontstaan op de N70 richting rondpunt Melsele. Daardoor ontraden we het verkeer dat daar niet thuis hoort. Maar eens voorbij de intelligente lichten zal je vlotter naar je bestemming kunnen rijden”, zegt Van de Vyver.