Eerste trein rijdt over spoorbrug Kieldrechtsluis Kristof Pieters

01 juli 2019

18u21 0 Beveren Twee spoorbruggen verbinden voortaan de beide kanten van het Deurganckdok. Deze week reed de eerste goederentrein over de Kieldrechtsluis. Nu deze bruggen operationeel zijn, betekent dit een grote tijdswinst voor het goederenvervoer per spoor in de haven. Voordien moesten treinen kilometers omrijden.

De Kieldrechtsluis zal in juli drie jaar in gebruik zijn maar bij gebrek aan tijd werden de sporen destijds nog niet afgewerkt. Bij de plaatsing van twee nieuwe bruggen begin dit jaar werd beslist om tegelijk de sporen af te werken. Vanaf nu staan de beide kanten van het Deurganckdok rechtstreeks met mekaar in verbinding. Goed nieuws voor de grote containerterminals die aan weerszijden van het dok actief zijn. Met de nieuwe bruggen moeten treinen op de linkeroever niet meer volledig rondrijden waardoor ze een tijdswinst boeken dat 1/3e sneller is tegenover de situatie van voordien. Toen moesten de treinen helemaal rondrijden langs spoorbundel Zuid.

“Bijkomend voordeel is dat met de realisatie van deze bruggen de spoorinfrastructuur, op het drukste deel van de Waaslandhaven, een volledige lus vormt”, zegt CEO Railport Nils van Vliet. “En dat is belangrijk omdat er vanaf nu altijd een alternatief is voor het treinverkeer in de haven. Bijvoorbeeld bij een mogelijk incident of in geval van werken waardoor een deel van de spoorinfrastructuur tijdelijk niet beschikbaar zou zijn.”

De spoorbruggen worden beheerd door Port of Antwerp en Maritieme Toegang. Infrabel is verantwoordelijk voor de spoorinfrastructuur. Het realiseren van deze bruggen was al langer een vraag van verschillende bedrijven die hun goederen per spoor wensen te vervoeren.

Met jaarlijks bijna 8 miljoen containers is het Deurganckdok één van de belangrijkste getijdendokken ter wereld. Antwerp Gateway en MPET realiseren samen 3/4e van de totale containeroverslag in de hele haven. Door de twee spoorbruggen staan deze twee bedrijven nu rechtstreeks met mekaar in verbinding per spoor. De bruggen moeten helpen om een deel van de miljoenen containers die jaarlijks worden aan- en afgevoerd, van de weg af te halen.