Eerste pelgrim verwelkomd op Sint-Martinusroute; Fransman wandelt 1.100 km van Tours naar Utrecht Kristof Pieters

04 november 2019

13u06 0 Beveren Het Europese Sint-Martintuspad tussen Utrecht en Tours is nog niet helemaal bewegwijzerd maar sommige pelgrims kunnen niet wachten en wandelen nu al de 1.100 km lange voettocht. De Fransman Gilles Cart-Lamy werd in Beveren verwelkomd en rondgeleid.

Sinds enkele jaren wordt er gewerkt aan de uitbouw van de Martinusroute, een Europese Pelgrimsroute van het Nederlandse Utrecht naar het Franse Tours. Deze route loopt ook door Vlaanderen en maakt hoofdzakelijk gebruik van GR-paden. Beveren is als Sint-Martinusparochie trekker van het project in Vlaanderen. Gilles Cart-Lamy werd als eerste pelgrim verwelkomd. Hij vertrok in Tours op 8 oktober en wil op 9 november arriveren in Utrecht om er mee op te stappen in de Sint-Maartensparade. De vijftiger was gedurende dertig jaar brandweerman in Parijs. Daarna begon hij met zijn echtgenote een B&B met de naam ‘La Maillade’ in de Landes. “Eens per jaar, als onze B&B in de winterperiode sluit, onderneem ik een voettocht, gans alleen en met enkel het hoogstnodige bij”, vertelt hij. “Ik trek een karretje voort en trotseer weer en wind. Dagelijks en zonder rustdag legt ik tussen de dertig en veertig kilometer af. In het verleden wandelde ik reeds naar Santiago de Compostella op de ‘Chemins de Saint Jacques’ en nu ben ik bezig aan mijn derde Martinustocht.”

Vorige jaren wandelde hij reeds van Szombathely (Hongarije) - de geboorteplaats van Martinus - naar Tours waar Martinus begraven ligt. Eveneens wandelde hij van Zaragossa (Spanje), over de Pyreneeën via Bordeaux naar Tours. Nu is hij bezig de nieuwe Noordelijke route af te stappen. Op de voetweg aan de Essendreef nabij kasteel Cortewalle werd hij verwelkomd door Richard Willems, coördinator van de Martinusroute in Vlaanderen. “Gilles had enkele dagen voordien via het Centre Culrurel Européen Saint Martin de Tours contact gezocht met Beveren”, legt hij uit. “Mensen ontmoeten en delen met elkaar is één van de doelstellingen van de Martinusroute.” Gilles mocht overnachten bij Koen Van Hoof, voorzitter van de Heemkundige Kring ‘Het Land van Beveren’. Ze bezochten samen de sacristie in de Sint-Martinsukerk waar een reliek van Sint-Maarten wordt bewaard. Daarna kreeg hij een avondmaal aangeboden in familiekring en na het ontbijt zette de pelgrim zijn tocht richting Utrecht verder. Je kan hem ook volgen: https://www.myatlas.com/Gilou/de-tours-a-utrecht-sur-le-chemin-de-saint-martin .