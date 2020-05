Eerste marktdag nieuwe stijl vlot verlopen, maximumcapaciteit nooit overschreden Kristof Pieters

19 mei 2020

13u35 0 Beveren In Beveren vond vandaag de eerste marktdag plaats sinds de start van de coronacrisis. Het aantal kramen werd bijna gehalveerd, er staan voorlopig geen marktkramen meer op de Grote Markt en er is een gesloten circuit.

Het mooie weer lokte vandaag heel wat volk naar de markt maar een stormloop werd het zeker niet. “De maximumcapaciteit van 300 gelijktijdige bezoekers is op geen enkel ogenblik bereikt”, zegt schepen van markten Filip Kegels (N-VA). “Door het éénrichtingscircuit was er een vlotte doorstroming. Alles is rustig verlopen en bij de marktkramers is er tevredenheid dat ze eindelijk terug aan de slag konden gaan. Zodra de regels versoepeld worden, kunnen we het aantal marktkramen verder opdrijven maar nu is het aantal beperkt gebleven tot 50 en is voorrang gegeven aan marktkramers uit de regio.”

Bij de bezoekers is er eveneens tevredenheid maar er klonk af en toe wel wat gemor over het afgesloten circuit. De enige ingang is namelijk via de Peperstraat. Wie via de Boerenmarkt, Meidoornlaan of Stationsstraat wou lopen, moest een ommetje maken. “Dit is echter de enige manier om het overzicht te bewaren want stewards tellen hoeveel mensen de markt betreden en verlaten”, legt de schepen uit. Ook de politie hield een oogje in het zeil maar moest nergens optreden.