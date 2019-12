Eerste jobbeurs voor interimwerk: “Dit is vaak opstap naar een vaste baan” Kristof Pieters

03 december 2019

16u13 0 Beveren In CC Ter Vesten vond dinsdag voor de allereerste maal een jobbeurs plaats voor interimwerk. Dat deze in Beveren plaatsvond, is geen toeval. De Oude Zandstraat wordt in de volksmond wel eens de ‘interim-boulevard’ genoemd omdat er maar liefst tien kantoren zijn gevestigd. Initiatiefnemer VDAB wil met de beurs ook een aantal vooroordelen wegnemen. “Want interimwerk is vaak een opstap naar een vaste baan”, zegt Jorina Van Aken van VDAB.

De jobbeurs voor interimwerk was een initiatief van VDAB in samenwerking met de gemeente Beveren en de interimsector. In Beveren zijn talrijke uitzendkantoren actief. In het centrum en in de omgeving van de Oude Zandstraat zijn niet minder dan 10 kantoren gevestigd en wordt om die reden in de volksmond wel eens de ‘interim-boulevard’ genoemd.

Een 15-tal interimkantoren maakten dinsdag hun vacatures bekend tijdens een speeddate voor werkzoekenden in CC Ter Vesten in Beveren.

“Ondernemingen kiezen er vaak voor om vacatures eerst via het systeem van uitzendarbeid in te vullen, waarna er wordt overgegaan naar een vast contract”, zegt schepen van lokale economie Filip Kegels (N-VA). “Het wegvallen van de proefperiode in de arbeidsovereenkomst is hier wellicht niet vreemd aan. Interimwerk is in de praktijk dus vaak een opstap naar een vaste job.”

Dat bevestigt ook VDAB. “Het is niet toevallig dat er in Beveren zoveel interimkantoren zijn”, zegt Jorina Van Aken van VDAB. “De meeste vacatures zijn voor de Waaslandhaven. Er is vooral veel vraag naar industriële profielen zoals operators maar er is ook nood aan vrachtwagenchauffeurs en magazijnarbeiders, al dan niet met een diploma van heftruckchauffeur. In onze vestiging in Temse geven we ook opleidingen om dat diploma te behalen.”

VDAB nodigde zelf 200 werkzoekenden uit om een kijkje te komen nemen op de jobbeurs. “We stimuleren hen om een interimkantoor binnen te stappen maar er is toch nog altijd een beetje drempelvrees. Bij zo’n beurs nemen we dit obstakel alvast weg. We willen ook komaf maken met het vooroordeel dat interimwerk minderwaardig zou zijn. Ook wij stellen vast dat het vaak een opstap is naar een vaste betrekking.”

Provinciaal Directeur Arbeidsmarktbeheer bij VDAB, Freddy Van Malderen, vult aan: “De krapte op de arbeidsmarkt, de kloof tussen vraag en aanbod is nog nooit zo groot geweest. De industriële sectoren en de sector transport en logistiek tellen ontelbare knelpuntvacatures waarvoor nauwelijks geschikte en beschikbare werkzoekenden te vinden zijn. Mits opleiding en competentieversterking, werkplekleren of tijdelijke werkervaring bieden deze sectoren uitstekende tewerkstellingskansen voor werkzoekenden. Elke werkvloerervaring, ook via uitzendarbeid, kan een uitstekende springplank zijn voor een duurzame tewerkstelling.”