Eerste gebouwen vrijgegeven voor herbestemming: vrijwilligers blazen atelier De Nijs terug leven in na dertig jaar leegstand Kristof Pieters

29 oktober 2019

17u51 1 Doel In Doel zijn de eerste leegstaande gebouwen vrijgegeven om ze een nieuwe bestemming te geven. De primeur gaat naar het project Atelier De Nijs, genoemd naar het voormalig loodgietersmagazijn waar de vrijwilligers intussen aan de slag zijn gegaan. Ze willen er zeilboten bouwen via een sociaal tewerkstellingsproject maar gaan ook atelierruimte aanbieden aan creatieve geesten.

De eerste stappen voor de heropbouw van Doel komen niet van een vereniging van buitenaf. Achter de gloednieuwe vzw De Maatschappij schuilen vier mensen die nu al in het Scheldedorp wonen. Het gaat om Pieter Ghysels, Katrien Pauwels, Kevin De Mey en Liese Stuer. “Ons plan om enkele gebouwen terug leven in te blazen, is ontstaan nadat de Vlaamse regering heeft beslist dat het dorp mag blijven bestaan. Het is natuurlijk fantastisch dat Doel blijft maar tegelijk zal het enorm veel energie en tijd kosten om hier terug een gemeenschap op te bouwen. Belangrijk in een dorp is dat er niet alleen gewoond maar ook gewerkt wordt. Dit zorgt ook voor de broodnodige sociale controle. We hopen uiteraard op een kettingeffect. Mensen die hier werken, willen hier misschien vervolgens komen wonen.”

De vier Doelenaars gingen aankloppen bij de afdeling Maritieme Toegang, die zowat het hele patrimonium beheert in het dorp, en kregen twee grote magazijnen ter beschikking voor het ontplooien van hun ideeën. “Er is natuurlijk nog wel heel wat werk aan de winkel”, zegt Pieter. “De magazijnen staan al dertig jaar leeg. Ze deden vroeger dienst als opslagruimte voor graan en daarna waren ze in bezit van loodgieter Willy De Nijs. Als eerbetoon hebben we het atelier naar hem genoemd. De familie De Nijs is trouwens bijzonder opgetogen dat we deze gebouwen een herbestemming willen geven.”

Aanpalende magazijnen opknappen

De nieuwe vzw wil twee aanpalende magazijnen in de Pastorijstraat en Visserstraat opknappen en heeft al heel wat ideeën. “In de eerste plaats willen we hier zeilboten bouwen en renoveren”, licht Pieter een tipje van de sluier. “We willen dit koppelen aan een sociaal tewerkstellingsproject en zijn hiervoor contacten aan het leggen met VDAB en Syntra. Mensen zonder diploma maar ook ex-drugsverslaafden en ex-gedetineerden zouden hier heel wat vaardigheden kunnen verwerven rond werken met metaal en hout. Met de zeilboten willen we vervolgens tochtjes maken over de Schelde, en ook hier hebben we sociale groepen voor ogen.”

In een derde gebouw, een woonhuis dat bij het magazijn hoort, willen de Doelenaars een schrijvershuis onderbrengen maar er zal ook ruimte zijn voor tentoonstellingen en vergaderingen. “We willen in september volgend jaar met de werking starten maar er is nog wel heel wat werk aan de winkel”, vult Liese aan. “We hebben de magazijnen al leeggemaakt maar er moeten natuurlijk wel nog een aantal kleine verbouwingswerken gebeuren. Tijdens de jaren leegstand is bovendien alles uitgebroken wat maar enige waarde heeft, zelfs de koperen buizen van de waterleiding. Het opnieuw aansluiten van elektriciteit en water alleen al kost ons 1.500 euro.”

De vzw organiseert daarom een benefiet op zondag 10 november. Die dag vindt in Doel ook een grote fakkeltocht plaats die telkens een paar honderd bezoekers lokt. Wie kennis wil maken met het Atelier De Nijs of zijn/haar steentje wil bijdragen, kan contact opnemen via info@atelierdenijs.be. Op http://www.atelierdenijs.be is alle info terug te vinden over het project.