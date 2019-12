Edmond Reyn (87) schrijft geschiedenis van Waaslandhaven neer: “Doel zal terug een bloeiend dorp worden” Kristof Pieters

04 december 2019

15u13 0 Beveren Vijftien jaar lang heeft hij aan deze trilogie gewerkt. Edmond Reyn (87) schreef op meer dan duizend pagina’s de chronologie van de teloorgang van de polders en het ontstaan van de Waaslandhaven. Zijn laatste en derde boek eindigt met de beslissing van de regering om Doel te behouden. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat het dorp terug zal opbloeien.”

Edmond Reyn was begin jaren zestig als ingenieur betrokken bij de bouw van Polysar, het allereerste petrochemisch bedrijf op de linkerscheldeoever. Hij zou het bedrijf jarenlang ook leiden. “We spreken over het prille begin van de Waaslandhaven. Ik was er bij vanaf de start en ben het blijven volgen. Meer dan vijftig jaar lang heb ik alle krantenknipsels en nieuwsberichten bewaard maar ging ik ook zelf naar hoorzittingen over de havenuitbreiding. Zo heb ik een schat aan archiefmateriaal bij elkaar gekregen.”

Politieke manipulaties

Bij een bezoek aan een tentoonstelling over de overstromingsramp in Kallo besloot de oud-ingenieur om eindelijk ook zijn eigen archieven eens te ontsluiten naar een groot publiek. “In 2003 ben ik beginnen schrijven en sorteren en dat heeft vier later het eerste deel van de trilogie opgeleverd: ‘Rijk Polderland verdwenen onder baggerzand’. In het tweede deel ‘Rijk Polderland vernederd tot moerassenland’ ga ik verder met de chronologische analyse van de jaren 2007 tot en met 2012. Een groot deel van het boek gaat over de vele politieke manipulaties rond Doel en de strijd van de bewoners om dit dorp leefbaar te houden.”

Ik heb mijn steun voor het behoud van Doel nooit onder stoelen of banken gestoken en zal nooit de noodzaak in vraag stellen, maar wel de manier waarop dit gebeurde. Men heeft decennia lang gesold met de inwoners.

Het derde luik ‘Rijk Polderland en Doeldorp zal duren’ dat nu van de drukpersen is gerold eindigt bij de beslissing van de regering om Doel toch te behouden. “Een mooi en symbolisch einde voor mijn trilogie en hopelijk een mooi begin voor het dorp waarvoor ik zoveel sympathie heb”, vervolgt Edmond Reyn. “Ik heb mijn steun voor het behoud van Doel nooit onder stoelen of banken gestoken. Als ingenieur was ik betrokken bij het ontstaan van de Waaslandhaven en het is de logica zelf dat de uitbreiding van de haven op de linkerscheldeoever moest gebeuren. Ik zal dus nooit de noodzaak in vraag stellen maar wel de manier waarop dit gebeurde. Men heeft decennia lang gesold met de inwoners. Oud-inwoners hebben nu een dubbel gevoel bij de beslissing om Doel te behouden. Het dorp is immers zwaar gehavend en het zal veel tijd en energie vragen om alles herop te bouwen.”

Nutteloze Doeldok

Edmond Reyn maakt in zijn boeken wel analyses maar probeer te vermijden om standpunten in te nemen. “Ik wou in de eerste plaats vooral een tijdslijn maken. De lezer kan zelf conclusies trekken uit de chronologie van alle gebeurtenissen. Er zijn genoeg voorbeelden waarbij je grote vraagtekens kan zetten. Eén ervan is het nutteloze Doeldok dat intussen al terug voor de helft gedempt is. Ik heb toen al voorspeld dat er geen nieuwe chemiebedrijven zouden neerstrijken en heb jammer genoeg gelijk gekregen. Het heeft de belastingbetaler wel veel geld gekost. Je zou denken dat er dan lessen worden getrokken uit het verleden maar niks is minder waar.”

Ik denk niet dat de haven nog veel groeipotentieel heeft. Volgens Nederlandse onderzoekers zou men de grote containerreuzen beter ter hoogte van Vlissingen laden en lossen en vervolgens met kleinere schepen doorvaren naar Antwerpen. De Schelde wordt nu letterlijk kapot gevaren

De auteur staat in zijn boeken ook stil bij de grote mobiliteitsproblemen. “Dat is ook zoiets waar de plannenmakers destijds te weinig aandacht aan hebben besteed. Ik denk niet dat de haven nog veel groeipotentieel heeft. Volgens Nederlandse onderzoekers zou men de grote containerreuzen beter ter hoogte van Vlissingen laden en lossen en vervolgens met kleinere schepen doorvaren naar Antwerpen. De Schelde wordt nu letterlijk kapot gevaren. Er moet steeds meer gebaggerd worden en het water wordt alsmaar troebeler. De grenzen zijn duidelijk bereikt. Dan spreken we nog niet over de wegen in en rond de haven waar het verkeer vaak muurvast staat.”

Bloeiende gemeenschap

De titel van het laatste boek maakt ook meteen duidelijk dat Doel volgens Edmond Reyn nog een lang leven is beschoren. “Alle neuzen staan jammer genoeg nog niet in dezelfde richting maar er is toch duidelijk een mentaliteitswijziging en het besef dat het dorp kan bestaan naast een haven. Ik geloof er in ieder geval rotsvast in dat het ooit terug een bloeiende gemeenschap zal worden. Zorg voor een halte voor de Waterbus, zet architecten aan het werk en maak budgetten vrij. Het zal sneller opleven dan iedereen denkt.”

De boeken zijn kwaliteitsvol afgewerkt in 4-kleurendruk met een luxe linnen boekband en stofwikkel. De kostprijs bedraagt 150 euro voor de volledige trilogie en 42 euro (Deel I), 48 euro (Deel II) en 60 euro(Deel III) voor de individuele boeken. Ze kunnen besteld worden via de auteur op het nummer 03 219 05 93 of info@rijkpolderland.eu maar zijn ook te verkrijgen bij de Standaard Boekhandel Beveren en Boekhandel ’t Oneindige Verhaal in Sint-Niklaas.