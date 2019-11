Drieduizend moedige wandelaars en lopers trotseren regenweer en modder tijdens Havenland Rund & Walk Kristof Pieters

03 november 2019

18u46 0 Kallo De tweede editie van de Havendland Run & Walk bracht afgelopen weekend ondanks het regenweer en het zeer modderig parcours toch zo’n drieduizend deelnemers op de been. Ze werden onderweg getrakteerd op soep, fruit en drank maar ook aangemoedigd door trommelaars.

Het was geen makkelijk parcours dit jaar. Zaterdagavond genoten 1.500 wandelaars en lopers van het eerste luik van de Havenland Run & Walk. De ondergrond was hier en daar wat drassig door de regen van eerder op de dag, maar ‘s avonds bleven de hemelsluizen gelukkig toe. De wandelaars en lopers verzamelden na zonsondergang aan de Kapeldijkstraat bij KSK Kallo. Dat was de uitvalsbasis voor een avondlijke wandeling of run van 8 of 12 km door de Wase polders. De lopers waren met 60% in de meerderheid. Uitgerust met een headlight of zaklamp genoot iedereen van de tocht door het donker én van de lichtjes van de Schelde. Voor de wandelaars was er nog een extra verrassing onderweg met een soepbevoorrading aan het uitkijkpunt op de haven aan de Singelweg.

Zondag waren er nog eens een 1.500 sportievelingen om te wandelen of lopen door de natuur langs het havengebied. Nieuw dit jaar was de CM-Duorun. Deelnemers kunnen er voor kiezen om het parcours van 8 km per 2 af te leggen. Letterlijk! De lopers waren met een buddyline aan elkaar verbonden en kregen bij inschrijving ook matchende loopshirts. 76 duo’s gingen de uitdaging aan. Onderweg werden ze aangemoedigd door de trommelaars van Taikidoki. Op het parcours stond een Natuurpunt-post bij het Kleine Rietveld. Hier konden de 1500 actievelingen samen met Natuurpunt verschillende vogels spotten en info vergaren over de omliggende natuur. Op weg naar de post aan het Kleine Rietveld konden de deelnemers genieten van het mooie havengebied en bij de bevoorradingspost uitkijken over de Schelde. Bij alle bevoorradingsposten waren wegwerpbekers uit den boze. De Havenland Run & Walk wordt op milieuvriendelijk wijze georganiseerd zodat de paden in de groene oase proper blijven.