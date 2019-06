Drie werknemers kerncentrale gewond na crash tegen verlichtingspaal Kristof Pieters

11 juni 2019

16u46 1 Beveren Op de Keetberglaan in Melsele is dinsdagmiddag omstreeks 14.30 uur een auto tegen een verlichtingspaal geknald. Daarbij vielen drie gewonden, allen werknemers van de kerncentrale van Doel.

De bestuurder van een Renault Clio, die richting Zwijndrecht reed, verloor om ongekende reden plots de controle over zijn voertuig. De wagen ramde eerst wat struikjes op de middenberm en knalde vervolgens hard tegen een verlichtingspaal. De drie inzittenden - allen werknemers van de kerncentrale Doel die op weg waren naar huis na een vroege shift - raakten gewond en werden naar het Middelheimziekenhuis in Antwerpen overgebracht. De wagen raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. De brandweer moest ter plaatse komen om de verlichtingspaal te verplaatsen. Er was tijdelijk verkeershinder in beide richtingen.