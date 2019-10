Drie vrachtwagens komen met elkaar in aanrijding in Beverentunnel JVS/PKM

22 oktober 2019

15u32 2 Beveren Drie vrachtwagens zijn dinsdagmiddag met elkaar in aanrijding gekomen in de Beverentunnel op de R2 richting Stabroek.

Het verkeer ondervond dinsdagmiddag een tijdlang hinder door een ongeval met drie vrachtwagens in de Beverentunnel, op de R2 richting Stabroek. Rond 13.45 uur reed een Poolse vrachtwagen in op een Belgische vrachtwagen die moest vertragen door filevorming. Door de aanrijding botste de Belg op zijn Poolse voorligger. Er vielen geen gewonden, maar één truck kon niet meer verder en moest getakeld worden. De twee andere vrachtwagens liepen lichtere schade op en konden hun weg op eigen kracht verderzetten. De rechter rijstrook was een tijdlang afgesloten, wat file veroorzaakte.