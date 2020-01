Drie tieners opgepakt na beklimmen omheining kerncentrale Doel: proces uitgesteld naar maart Nele Dooms

29 januari 2020

10u07 2 Beveren In december zijn drie tieners opgepakt nadat ze betrapt werden tijdens het beklimmen van de omheining van de kerncentrale van Doel. Dat meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen vandaag. Twee van hen moesten zich woensdagochtend voor de rechter verantwoorden. De zaak werd echter uitgesteld naar maart.

De feiten dateren van de nacht van 6 op 7 december 2019. "Er werden toen drie personen gedetecteerd die de omheining rond de site van de kerncentrale van Doel aan het beklimmen waren”, verklaart het parket. “De site is continu beveiligd tegen indringers en de beveiligingssystemen traden dan ook onmiddellijk in werking. De verdachten werden gearresteerd door de politie en het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) werd meteen op de hoogte gebracht van het incident, zoals de procedures voorschrijven.”

Nucleaire veiligheid

Het parket benadrukt dat de nucleaire veiligheid op geen enkel moment in gevaar was. "Er zijn geen aanwijzingen dat de drie verdachten kwaadwillige bedoelingen hadden, maar het betreden van de afgesloten site van de kerncentrale van Doel is wel een strafbaar feit”, klinkt het.

Net daarom werden de twee meerderjarige verdachten van respectievelijk 18 en 19 jaar door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard. De derde verdachte is 17 jaar en dus minderjarig. Hij moet voor de jeugdrechtbank verschijnen. De twee meerderjarigen moesten woensdagochtend, op 29 januari 2020, voor de correctionele rechtbank in Dendermonde verschijnen. Slechts één van hen was aanwezig, de andere liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. Die vroeg overigens om een uitstel in de zaak. De rechter ging daar op in.

Het proces zal opnieuw voorkomen op 25 maart. De openbaar aanklager gaf alvast mee dat het parket vooral “een signaal wil geven”. “Dit zijn immers heel ernstige zaken. Het is best dat voor de behandeling van de zaak beide jongeren hier effectief aanwezig zijn”, klonk het.