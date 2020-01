Drie Polen betrapt met gestolen goederen JVS

27 januari 2020

17u18 0 Beveren Een patrouille van de politiezone Waasland-Noord heeft drie dieven gearresteerd. In hun auto troffen de agenten gestolen goederen aan van een bedrijf uit Beveren.

Vorige week merkte een politiepatrouille een voertuig met gedoofde lichten en draaiende motor op in de Mosselbank, tussen Beveren en Vrasene. De inzittenden, drie mannen met de Poolse nationaliteit, konden geen aannemelijke verklaring geven voor hun aanwezigheid daar. Bij controle van hun wagen werden vijf koffers met werkmateriaal gevonden. Verder onderzoek wees uit dat deze gestolen goederen afkomstig zijn van een bedrijf in Beveren.

De drie verdachten werden gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter heeft hen alle drie aangehouden.