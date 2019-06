Drie finalisten strijden voor jaar gratis winkelpand; yogastudio, handgemaakte kurkproducten of gezonde take away? Kristof Pieters

16 juni 2019

14u19 1 Beveren Wie wint de wedstrijd ‘Win je Winkel’ en opent binnenkort een nieuwe zaak in Warande Beveren? Afgelopen weekend mochten de drie finalisten alvast even proefdraaien met een pop-up store. Elien Lecoutere droomt van een eigen yogastudio. Madeline Habers richt zich met ‘Offline’ tot ouders die geen tijd hebben om te koken maar wel iets gezond op tafel willen zetten. Ina De Quint tot slot wil het publiek overtuigen om leder te vervangen door handgemaakte kurk.

Vorig jaar draaide de wedstrijd ‘Win je Winkel’ op een sisser uit toen de winnaar in laatste instantie toch afhaakte. Voor de derde editie is er echter een bijzonder sterk deelnemersveld. De drie finalisten mochten hun project zaterdag aan het grote publiek voorstellen in één van de leegstaande panden in Warande.

Elien Lecoutere uit Vrasene wil met ‘Inimini Yoga’ een eigen studio uit de grond stampen. “Ik ben vier jaar geleden begonnen als yogadocent en intussen doe ik dat al drie jaar voltijds”, vertelt ze. “Ik ben vooral gespecialiseerd in yoga voor baby’s, kinderen en zwangere vrouwen. Dat gebeurt altijd op verplaatsing. Ik ben vooral actief op scholen. Omdat er in Beveren nergens een echte yogastudio bestaat, heb ik me kandidaat gesteld voor de wedstrijd. Ik ga het niet alleen doen maar heb al vijf andere docenten gevonden die zich mee achter dit project willen scharen. Samen willen we alle leeftijdscategorieën bereiken. Financieel is de stap naar een eigen studio niet makkelijk. We willen bovendien de drempel heel laag houden. Anderzijds moeten we weinig besteden aan inrichting en is de investeringskost dus erg laag. Ik denk een yogastudio zeker een meerwaarde zal betekenen voor het winkelcentrum.”

Ina De Quint komt uit Berendrecht maar Beveren is geen onbekend terrein. “Mijn peter woont hier en ik ken de gemeente dus wel een beetje”, legt ze uit. Ze heeft met ‘Captain Cork’ al een eigen zaak en heeft nu een winkel in Antwerpen Centraal en lanceerde ook al enkele pop-up stores. “Ik kom met een niche product en ik denk hieraan net behoefte is in Beveren. Je moet als kleine zelfstandige niet concurreren met grote ketens. Ik breng met Captain Cork een alternatief voor leder. Bij kurk denken mensen in eerste plaats aan vloertegels maar het materiaal leent zich ook perfect voor handtassen, rugzakken, portemonnees, enz. Het is ook een heel duurzaam product want voor de productie van kurk worden geen bomen geveld. Enkel de schors wordt weggehaald en die groeit terug aan. Kurkbossen halen bovendien veel meer CO2 uit de lucht dan eender welke andere bomen. De kurkproductie heeft zware klappen gekregen doordat er steeds meer synthetische materialen worden gebruikt en met Captain Cork willen we voor een ommezwaai zorgen. Ik werk samen met twee plaatselijke ateliers in Portugal maar binnenkort zal ook mijn eigen lijn in de rekken liggen.”

Madeline Habers is de derde finaliste en eigenlijk al een bekend gezicht in het Beverse winkelcentrum. Ze werkt namelijk in de zaak van haar moeder: De Plantage, een conceptstore met een groot aanbod aan theevariëteiten. “Maar ik droom er al een tijdje van om een eigen winkel te beginnen”, vertelt ze. “Met ‘Offline’ richt ik me vooral tot jonge gezinnen die weinig tijd hebben om te shoppen. Ik heb zelf twee kleine kinderen en weet dus perfect hoe moeilijk dat soms is. In plaats van ‘online’ iets te bestellen, kunnen ze bij me dus ‘offline’ terecht. Ik verkoop in de eerste plaats gezonde gerechtjes die ze meteen op tafel kunnen zetten. Men kan hier ook binnenspringen voor de lunch. Ik heb een slaatje van de dag dat wordt aangeboden in een gerecycleerde glazen potten die de klanten telkens weer kunnen laten vullen. Tafeltjes ga ik niet zetten. Het is enkel take away. Daarnaast is er ook een gamma aan leuke spullen voor kinderen. Dat gaat van verzorgingsproducten tot brooddozen. Hoe vaak gebeurt het immers niet dat je nog snel een cadeautje moet zoeken voor een verjaardagsfeestje van een vriendje of vriendinnetje van je kind? In plaats van ’s avonds te gaan zoeken op een webshop kan men ook dat hier ‘offline’ meteen vinden.”

De jury zal nu in de eerste plaats letten op de haalbaarheid en zien of het concept een meerwaarde kan betekenen voor de handelskern in Beveren. Maar ook de originaliteit zal een belangrijke rol spelen. Eind juni wordt de winnaar bekend gemaakt. Die krijgt trouwens ook maximaal 2.500 euro financiële steun voor de aankleding van het pand.