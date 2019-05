Drie chauffeurs betrapt met rode diesel en 1.700 euro aan openstaande boetes geïnd bij controle op Gentseweg Kristof Pieters

28 mei 2019

18u19 2 Beveren De politie van de zone Waasland-Noord hield maandag een grote verkeerscontrole op de Gentseweg in Beveren. Daarbij werden onder meer twee openstaande boetes geïnd voor een totaalbedrag van 1.700 euro.

De actie werd georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst en de FOD Financiën Douane & Accijnzen. De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) controleerde via nummerplaatherkenning 797 voertuigen. Er werd voor 3.203,58 euro aan openstaande belastingen geïnd.

De FOD Douane & Accijnzen betrapte drie chauffeurs die rondreden met rode diesel in hun brandstoftank (totale boete van 1500 euro). Tijdens de actie werden ook twee openstaande penale boetes geïnd voor een totaalbedrag van 1.700 euro. Daarnaast werd ook nog een inbreuk met de tachograaf vastgesteld. Deze boete bedroeg 515 euro. Eén voertuig was niet meer geldig gekeurd en één voertuig was niet verzekerd.

De politie onderwierp 30 bestuurders aan een ademtest met een sampler. Alle testen waren negatief. Ze stelden wel verschillende verkeersinbreuken vast. Eén chauffeur kreeg een boete voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en één bestuurder werd beboete voor het overschrijden van de verdrijvingsvlakken. Verder werd 1 proces-verbaal opgesteld voor het niet naleven van de voorwaarden van een voorlopig rijbewijs, 3 processen-verbaal voor een niet correct geschouwd voertuig en 1 onmiddellijke inning voor een voertuig dat niet ingeschreven was.

In totaal namen 5 medewerkers van VLABEL, 6 douanebeambten en 9 politieambtenaren deel aan de actie. De actie werd geleid door een aspirant-hoofdinspecteur van de politieschool PAULO.