Drie appartementen en huis onbewoonbaar nadat zijgevel instort: “Muur was al jarenlang aan het scheuren” Kristof Pieters

10 februari 2020

16u53 12 Beveren Eén van de zwaarste schadegevallen van storm Ciara is in de Gaverlandstraat in Melsele, waar een zijgevel van een klein appartementsgebouw instortte. Niet alleen de drie flats maar ook een aanpalende woning moesten ontruimd worden. De getroffen bewoners moeten bang afwachten hoe het nu verder moet. “De muur was een tikkende tijdbom”, zucht Petra Marin. “Ik wist dat het vroeg of laat fout zou aflopen.”

Petra Marin werd zondag opgeschrikt door een donderend geraas toen de zijgevel van het aanpalend appartementsgebouw instortte en haar terras bedolven werd onder het puin. “Op die plek stond een tuinhuis met daarin onder meer een scooter en een elektrische fiets maar daar blijft niks meer van over”, doet de vrouw haar relaas. “Ik heb natuurlijk meteen de hulpdiensten gebeld. Ik heb de nacht bij mijn ouders doorgebracht en mijn dochter is bij een vriendinnetje gaan slapen. De rest van de gevel is namelijk erg wankel en als de rest instort, kan ook ons huis bedolven worden.”

Ook de bewoners van de drie flats moesten tijdelijk ergens anders onderdak zoeken. Maandag kwam de dienst Stedenbouw van de gemeente Beveren langs om de omvang van de schade op te meten. “Het is afwachten hoe het nu verder moet. We zitten natuurlijk met de daver op het lijf. Een volgende rukwind kan nog maar schade aanrichten.”

Petra Marin kocht haar droomhuis amper een jaar geleden. “We wonen hier nog maar sinds januari 2019. We hebben het hele huis verbouwd. Die zijgevel baarde me echter al van in het begin grote zorgen. De gemeente was op de hoogte van de problemen want er waren meetlinten aangebracht om te zien of de scheuren niet groter waren geworden. Ik weet zelf niet waar het precies is fout gelopen maar blijkbaar is de oude buitengevel niet verankerd aan de binnenmuren die er later zijn gezet. Er was al lang een grote scheur tussen de buiten- en binnenmuur en daar is dus zondag de wind ingeslagen met de gekende gevolgen.”

Juridische stappen

De vrouw had zelf al juridische stappen gezet. “Deze zomer hadden zich wespen in de spouwmuur genesteld en ik was naar de vrederechter getrokken om de eigenaars aansprakelijk te stellen voor de grote scheuren. Deze zaak zat echter nog maar in een beginfase. Er was enkel een verzoeningsgesprek geweest waarbij de vrederechter de eigenaars had opgedragen om meer zorg te dragen voor de gemeenschappelijke buitenmuur. Nu is het te laat natuurlijk maar ik wist dat dit vroeg of laat fout zou aflopen. Ik hoop alleen dat er nu geen getouwtrek zal volgen tussen alle partijen en de verzekeringsexperten. We willen zo snel mogelijk naar huis kunnen terugkeren.”