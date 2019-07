Drama vlak voor bouwverlof: vader (73) maakt dodelijke val op werf, terwijl zoon om bouwmateriaal rijdt Kristof Pieters

12 juli 2019

17u07 54 Verrebroek In de Paardenkerkhofstraat in Verrebroek is vrijdagochtend een 73-jarige man om het leven gekomen bij een dramatisch ongeval op een bouwwerf. Het slachtoffer maakte een val van op de eerste verdieping van een woning in aanbouw en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Willy Pieters hielp zijn zoon Michel die een éénmansbouwbedrijf heeft. Die laatste vond zijn vader nadat hij om bouwmateriaal was gereden.

De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk, want getuigen waren er niet. De werf is gelegen in de Paardenkerkhofstraat, een doodlopend straatje in Verrebroek waar amper verkeer voorbijkomt. Vermoedelijk heeft de man zijn evenwicht verloren. Hij viel achterwaarts vanop de eerste verdieping naar beneden en kwam ongelukkig met zijn nek terecht op een houten balk.

Het was zijn zoon Michel die rond 10.45 uur het levenloze lichaam aantrof van zijn vader. De man was zelf even weggeweest om bouwmaterialen op te halen. Hij alarmeerde meteen de hulpdiensten. Een ziekenwagen en MUG-team kwamen nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon helaas geen hulp meer baten. De politie van de zone Waasland-Noord kwam eveneens ter plaatse en bood opvang en ondersteuning aan de familieleden van het slachtoffer.

Willy is zijn hele leven een harde werker geweest. Zijn zoon helpen deed hij ook graag. In zijn zetel zitten was niets voor hem Kennissen slachtoffer

Willy Pieters was 73 jaar, maar stak sinds zijn pensioen zijn zoon geregeld een handje toe bij diens éénmansbouwbedrijf. Die werkt namelijk zonder personeel. Bij grote klussen zoals nu de bouw van een woning in de Paardenkerkhofstraat kon Michel altijd beroep doen op zijn vader. Diens taak bestond voornamelijk uit het aangeven van materiaal. “Hij had al wat leeftijd, maar dat was zeker niet aan hem te zien”, getuigen kennissen van het slachtoffer. “Willy is zijn hele leven een harde werker geweest. Hij deed het ook graag. In de zetel zitten was niks voor hem. Ook het verenigingsleven liet hij aan zich voorbijgaan. Hij genoot ervan om op een bouwwerf rond te lopen en zijn zoon te helpen. Hij kon zich goed uit de slag helpen, maar het metsen liet hij wel aan Michel over.”

In Verrebroek wordt aangeslagen gereageerd op het dramatisch ongeval. De familie woont ook zelf in het dorp. Zowel vader als zoon zijn er dan ook goed gekend. “Zowel Willy als Michel hebben veel ervaring in de bouw, maar een ongeval kan altijd gebeuren”, klinkt het. “Misschien dat de werf er iets gladder bij lag dan anders omdat het net geregend had? Het is in ieder geval bijzonder tragisch dat dit uitgerekend één dag voor het bouwverlof is gebeurd.”