DP World verlaagt CO2-voetafdruk met 19 nieuwe hybride containerliften Kristof Pieters

31 oktober 2019

09u46 0 Doel Bij containerbehandelaar DP World zijn 19 nieuwe hybride straddle carriers geleverd om de milieudoelstellingen van het bedrijf te realiseren. Woensdagochtend kwamen 10 van in totaal 19 nieuwe containerliften per schip aan op de Antwerp Gateway terminal aan het Deurganckdok. In november wordt de tweede lading verwacht.

Straddle carriers zijn de grootverbruikers van de terminal op het vlak van brandstof. De kranen werken immers op grotendeels lokaal opgewekte elektriciteit. De hybride straddle carriers van Kalmar verbruiken 40% minder brandstof en stoten een pak minder CO2 uit dan de klassieke machines. Het lagere brandstofverbruik is mogelijk doordat de energie die vrijkomt bij het remmen of het laten zakken van containers wordt opgeslagen in speciale batterijen aan boord.

CO2-plaatje belangrijk voor klanten

DP World Antwerp kocht zijn eerste 8 hybride containerliften in 2017, in 2018 kwamen er 15 bij. Met de huidige levering komt het totaal aantal hybride machines die rondrijden op Antwerp Gateway op 43, wat goed is voor 66% van de volledige vloot. “De milieuvriendelijke machines van Kalmar vervangen op termijn de oude diesels”, zegt Suzanne Kwanten, HSSE director DP World Antwerp. “De hybrides laten de CO2-uitstoot per containerbeweging nog verder dalen. Momenteel verbruikt Antwerp Gateway 7,5 kg CO2 per container. Onze doelstelling is om de CO2-uitstoot elk jaar met 2% te laten dalen. Voor klanten die belang hechten aan het CO2-plaatje van het transport van hun producten, is dit een belangrijk signaal. Meer en meer merken we dat de voetafdruk van het transport een rol speelt.”

Groenste terminal in haven

Innovatieve technologieën zoals een biogasinstallatie, windenergie, automatische stapelkranen en hybride straddle carriers zorgen dat DP World Antwerp tot de groenste terminals in de haven behoort. De aankoop van de hybride machines maakt deel uit van de investering van 197 miljoen euro van DP World in de uitbreiding zijn terminal. De komende jaren wordt de terminal bijna volledig geautomatiseerd door de installatie van bijkomende automatische stapelkranen. “Maar voor het transport van de containers tussen de kranen op de kade en het opslagterrein, blijven we nu en in de toekomst rekenen op straddle carriers, die flexibeler zijn”, klinkt het nog.