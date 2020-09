DP World plaatst 65 meter lange voetgangersbrug boven spoorlijn: “Elke vierkante meter ruimte telt hier” Kristof Pieters

28 september 2020

11u23 4 Doel Twee reusachtige kranen hebben een 65 meter lange voetgangersbrug over een spoorweg gehesen op de containerterminal van DP World. De brug wordt de toegangsweg voor het personeel en de havenarbeiders naar een nieuwbouw die momenteel wordt opgetrokken. Omdat elke vierkante meter telt voor het stapelen van containers wordt het complex namelijk opgetrokken naast een spoorweg, over een toegangsweg voor vrachtwagens en onder hoogspanningslijnen. Een technisch huzarenstukje.

DP World heeft nood aan extra containercapaciteit en is daarom bezig met een totale herinrichting van de terminal. Tegen 2025 wil het bedrijf de capaciteit opdrijven van 2,5 naar 3,4 miljoen containers per jaar. In totaal investeert DP World zo’n slordige 197 miljoen euro om plaats te maken voor die 900.000 extra containers. De nieuwbouw maakt ook deel uit van dit plan waarbij alles draait om zuinig ruimtegebruik. Op de plaats van het huidig operationeel gebouw kan men namelijk een duizendtal extra containers plaatsen. Voor de nieuwbouw werd een strook restgrond gekozen van 4.200 vierkante meter waar geen enkele andere bestemming aan kon worden gegeven.

Staaltje architectuur

“Het is een bijzonder staaltje architectuur geworden door de unieke ligging van het gebouw bovenop een rijweg, onder hoogspanningslijnen en naast een spoorlijn”, zegt woordvoerder Kris Thieren. “De ontwerpers, Areal Architecten, moesten ook rekening houden met de aanwezige water- en gasinfrastructuur.”

Ook een toegang creëren naar het nieuwe gebouw was geen evidentie. Om de lagergelegen parking aan de andere zijde van de omheining te kunnen bereiken, moest een voetgangersbrug geplaatst worden die toegang geeft tot de eerste en tweede verdieping van het gebouw.

Twinlift

De nieuwe voetgangersbrug is 65 meter lang en bestaat uit een staalconstructie van twee verdiepingen. Zo’n gevaarte plaatsen was een hele operatie. Het moest snel gaan, want de cruciale spoorlijn van de containerterminal kan uiteraard niet lang worden afgesloten. Er werd beslist om de constructie via een zogenaamde ‘twinlift’ te plaatsen. Twee kranen van 700 en 750 ton van de firma Aertssen hesen de constructie het voorbije weekend over de spoorweg. De eerste kraan werd opgesteld op de nieuwe parking, de andere kraan aan de andere kant van de omheining, op het terrein van DP World.

Ruwbouw voltooid

De werken zijn in november vorig jaar gestart en de nieuwbouw begint al aardig vorm te krijgen. Op het gelijkvloers komen onder meer een kantine en kleedruimtes voor de ruim 500 havenarbeiders. De drie verdiepingen erboven zullen kantoren en vergaderzalen voor bedienden en het management omvatten. “De betonconstructie is intussen voltooid en de gevelbeglazing wordt momenteel aangebracht”, vervolgt Thieren. “Tegen de zomer van 2021 zullen de eerste personeelsleden er hun intrek kunnen nemen. Aansluitend volgt de sloop van de oude gebouwen.”