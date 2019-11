DP World bouwt nieuw onderdak voor 500 havenarbeiders aan Deurganckdok Kristof Pieters

20 november 2019

13u59 0 Doel Met een graafkraan mocht burgemeester Marc Van de Vijver woensdag de symbolische eerste spadesteek zetten voor een nieuwbouw bij DP World. Omdat elke vierkante meter telt voor het stapelen van containers wordt het nieuwe gebouw opgetrokken naast een spoorweg, over een toegangsweg en onder hoogspanningslijnen. “Het was een huzarenstukje voor de ontwerpers”, lacht CEO Rob Harrison

DP World heeft nood aan extra containercapaciteit. Bij gebrek aan ruimte om uit te breiden heeft de terminaluitbater geen andere keuze dan ‘inbreiding’. De komende jaren zal de terminal aan het Deurganckdok volledig heringericht worden. De nieuwbouw, die DP World bouwt op een boogscheut van het oude gebouw, maakt ook deel uit van dit plan. “Alles draait om zuinig ruimtegebruik”, legt Tom Mortelmans, COO van DP World, uit. “Op de plaats van het huidig operationeel gebouw kunnen we zo’n 1000-tal extra plaatsen voor containers creëren.”

Voor de nieuwbouw werd een strook restgrond gekozen van 4.200 vierkante meter waar geen enkele andere bestemming aan kon worden gegeven. “De inplanting van het gebouw op de site is opmerkelijk”, vervolgt Mortelmans. “Het zal over een rijweg heen gebouwd worden, bovenop doorgaand terminalverkeer, en er moest bovendien rekening gehouden worden met factoren als hoogspanningslijnen, spoorbundels, wegen, tunnels, water- en gasleidingen. De architecten zijn hiermee bijzonder creatief omgegaan. Het gebouw telt vier bouwlagen waarvan één ondergronds. In het midden van het complex moest een uitsparing komen omdat we een veiligheidsafstand moeten behouden tegenover de hoogspanningskabels. Er is van de nood een deugd gemaakt en die uitsparing wordt een fraai dakterras met een uitzicht over de hele terminal.”

Het gelijkvloers van de nieuwbouw zal onderdak geven aan de ruim 500 havenarbeiders die bij DP World aan de slag zijn. “En dat was ook nodig”, zegt woordvoerster Kris Thieren. “De huidige infrastructuur bestaat deels uit containergebouwen en was eigenlijk van ‘tijdelijke’ aard. Het is ook veel te klein geworden. In de nieuwbouw krijgen de dokwerkers een grote refter, kleedkamers en sanitair.”

Op de twee bovenverdiepingen komt de eigen administratie, de dienst planning en het management te zitten. Verder is een parking voorzien met 260 plaatsen die met een 65 meter lange passerelle verbonden is met het gebouw zodat er geen wegen gekruist moeten worden. Er komen ook laadpalen voor elektrische wagens en stallingen voor e-bikes. Door innovatieve verwarmingstechnieken zal het gebouw bijzonder energiezuinig zijn. “En het wordt ook een eyecatcher aan het Deurganckdok”, zegt Mortelmans. “De architectuur is geïnspireerd op gestapelde containers. Met deze opmerkelijke vorm, de koperkleurige glazen gevel en de geïntegreerde verlichting zal het gebouw dag en nacht een herkenbaar baken zijn voor het personeel en bezoekers.”

Aan de nieuwbouw hangt een prijskaartje van 11 miljoen euro. Het maakt deel uit van een investeringsplan van maar liefst 197 miljoen euro waarmee DP World tegen 2025 haar capaciteit wil opdrijven van 2,5 naar 3,4 miljoen containers per jaar. Het nieuwe operationele gebouw zal klaar zijn over anderhalf jaar, in de zomer van 2021.