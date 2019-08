Dokwerkers hebben eindelijk schaftlokaal in Waaslandhaven Kristof Pieters

28 augustus 2019

15u02 2 Beveren In de gebouwen van de Kallosluis heeft deze week een nieuw schaftlokaal de deuren geopend. Havenarbeiders konden tot voor kort enkel op de Antwerpse rechterscheldeoever terecht voor een maaltijd. De nieuwe gaarkeuken staat open voor iedereen, maar dokwerkers krijgen er wel een fikse korting.

Het ‘schaftlokaal’ is een initiatief van de werkgeversorganisatie van havenarbeiders Cepa. In de haven van Antwerpen werken zo’n 8.500 dokwerkers. Die worden uitgestuurd naar verschillende bedrijven. Op rechteroever is er al vele jaren heel wat infrastructuur ter beschikking gesteld. Zo zijn er onder meer twee gaarkeukens aan de Zomerweg bij het Churchilldok en aan het Kattendijkdok. In de Waaslandhaven was tot nog toe geen enkele voorziening om ’s middags of ’s avonds een maaltijd te nuttigen. Daar is nu verandering in gekomen want in de gebouwen van de Kallosluis heeft een nieuw schaftlokaal de deuren geopend. “We zijn open van 8.30 uur ’s morgens tot 19 uur ’s avonds”, zegt gerant Tim Aendenboom. “Klanten kunnen hier terecht voor zowel een broodje als warme maaltijd. Er zijn een aantal vaste menu’s zoals stoofvlees en vol-au-vent maar ook een dagschotel. Iedereen mag hier komen eten maar erkende havenarbeiders krijgen wel korting. Voor een dagschotel betalen ze bijvoorbeeld slechts 7 euro in plaats van 10 euro.” Tim Aendenboom werkte vroeger als zelfstandig cateraar en was nadien bij DEME aan de slag. “Toen ze me vroegen om hier gerant te worden, heb ik meteen toegezegd. Het is een fraaie gaarkeuken geworden, mooi ingericht. Enkel de signalisatie kan nog beter maar er hebben toch al heel wat dokwerkers intussen de weg gevonden. De reacties zijn zeer lovend.”

Trefpunt om collega’s te ontmoeten

Harry Lauwereins werkte zelf 28 jaar als dokwerker en is nu afgevaardigde van de vakbond BTB. Hij is blij met de komst van het nieuwe schaftlokaal. “We zijn hier al lang voor aan het aandringen bij Cepa”, vertelt hij. “Door de verschuiving van de containertrafiek naar de Waaslandhaven is ook het personeel mee verhuisd. Maar ook bij andere grote bedrijven zoals AET en ICO werken heel wat dokwerkers. Ze hadden wel een refter ter beschikking bij de bedrijven zelf maar in het schaftlokaal kunnen ze ook een warme maaltijd eten voor of na hun shift. Tot nog toe moesten ze telkens hiervoor de Schelde kruisen en met het fileleed aan de tunnels is dat uiteraard niet erg praktisch. Bovendien is het ook een trefpunt om collega’s te ontmoeten. We gaan het als vakbond zeker ook gebruiken om een vinger aan de pols te houden.”

Betere bewegwijzering

Het schaftlokaal heeft nog maar pas maandag de deuren geopend en nog niet iedereen heeft de weg gevonden. “Er moet vooral betere bewegwijzering komen”, legt Harry uit. “Niettemin heeft de mond-aan-mond reclame al zijn werk gedaan en komt er al heel wat volk over de vloer.”

De vakbonden en Cepa bekijken nu om het schaftlokaal in de toekomst nog verder uit te breiden met een afhaalpunt voor onder meer veiligheidskledij. “Op termijn zou er ook een antenne komen van de eigen ambulance- en hulppost S.I.W.H.A.”