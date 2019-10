Doel verliest een symbool: Marcella, de winkelierster die het dorp niet wou verlaten, op 94-jarige leeftijd overleden Kristof Pieters

10 oktober 2019

22u10 8 Doel Het Scheldedorp Doel is weer een symbool armer. Marcella Van den Keybus is op 94-jarige leeftijd overleden in het rusthuis waar ze al enkele jaren verbleef. Ze stond niet op barricaden, maar was toch jarenlang symbool van het verzet tegen de onteigeningen.

Samen met haar man Charles De Kimpe baatte ze een elektrowinkel uit. Hoewel ze op het einde amper nog een klant per week zagen, bleef het koppel zich hardnekkig verzetten tegen de onteigening. In 2011 moesten ze echter toch de deuren sluiten en verhuisde het echtpaar naar het woonzorgcentrum De Notelaar in Beveren. Anderhalf jaar later brandde het winkeltje volledig uit na een kortsluiting. De restanten werden meteen gesloopt. Marcella was er het hart van in, maar kranig rechtte ze de schouders. Ze zou uiteindelijk zowel haar man als haar zoon Rudi overleven. “De laatste jaren leefde ze steeds meer in haar eigen vage herinneringen”, reageert Jan Creve van Doel 2020. “Maar samen met haar man Charles en zoon Rudi blijven ze onvergetelijk. Marcella was hét symbool van goedlachse onverzettelijkheid in een dorp dat ze niet wilde verlaten.”