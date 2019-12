Doel verkennen vanachter de computer: unieke samenwerking tussen gemeente en Google legt geschiedenis bloot Kristof Pieters

01 december 2019

12u47 0 Doel Het ‘spookdorp Doel’ is een vaak ingevoerde zoekterm op Google. Voortaan kan men het dorp echter ook vanuit de luie stoel digitaal verkennen dankzij een unieke samenwerking tussen de gemeente Beveren en Google. Niet alleen werden de Google Streetviewbeelden geactualiseerd maar ook heel wat achtergrondverhalen gebundeld. Klopt het dat Rubens er een buitenverblijf had en waarom kwam koning Leopold I er op 9 mei 1833 op bezoek? Op deze en veel andere vragen krijgt men nu een antwoord.

Google Arts & Culture biedt toegang tot werken van meer dan 1.200 musea en partners van over de hele wereld. Op het platform worden kunst en cultuur gratis beschikbaar gemaakt voor iedereen. Voortaan kan men ook Doel op dit platform beter leren kennen. “Doel is en blijft een bijzondere plek met een sterke identiteit, op het snijpunt van haven, polder en natuur”, zegt Michiel Sallaets, communicatieverantwoordelijke van Google België. “Ik vind het dan ook fantastisch dat we het unieke verhaal van Doel kunnen delen met alle nieuwsgierigen naar het verhaal achter het dorp. Zo kan je bijvoorbeeld inzoomen op veldslagen en brandstichtingen van ruim 200 jaar geleden.”

De gemeente Beveren en Google Arts & Culture doken de voorbije maanden in de rijke archieven en brachten een selectie van verhalen en beelden van honderden jaren geschiedenis van deze intrigerende plek terug tot leven.

Hoe is Doel ontstaan en wat heeft de ontstaansgeschiedenis te maken met het typerende stratenpatroon dat je ook in Amerikaanse steden terugvindt? Waarom kwam Koning Leopold I op 9 mei 1833 op bezoek en welke profetische woorden sprak hij tijdens dit bezoek? En klopt het dat het Hooghuis het buitenverblijf van Rubens was? En hoe komt het dat datzelfde gebouw een rechtstreekse link heeft met de Ronde van Vlaanderen? Het antwoord op deze, maar ook veel andere vragen is vanaf nu terug te vinden op Google Arts & Culture.

“De legende dat Rubens ooit in het Hooghuis heeft gewoond moeten we ontkrachten”, leggen projectcoördinator Hans De Bock en archivaris Carine Goossens uit. “Het is wel eigendom geweest van Jan Brandt, de vader van Isabella Brandt, de eerste echtgenote van Ruben. Maar of hij er ooit zelf voet in huis heeft gezet, is helemaal niet zeker. Wat we wel met zekerheid weten, is dat de ex-winnaar van de Ronde Van Vlaanderen Louis Duerloo er als laatste café heeft gehouden.”

Burgemeester Marc Van de Vijver stond aanvankelijk wat weigerachtig tegenover het project. “Doordat Doel op internet circuleert als spookdorp hebben we heel veel last van ramptoeristen en vandalen. Maar nu ik het resultaat heb gezien, moet ik mijn mening herzien. Dit is ronduit verbluffend. Voor dit project werd heel wat materiaal uit het rijke archief van de gemeente voor het eerst gedigitaliseerd. Via een samenwerking met het Rijksarchief in Brussel en Gent, het Stadsarchief van Antwerpen en zelfs het Kasteel van Versailles kan iedereen nu topstukken, zoals een 500-jaar oude Scheldekaart in detail bekijken of de slagen bij Doel en Kallo digitaal herbeleven.”

Ook de Google Street Viewbeelden werden geactualiseerd. “Het biedt een unieke momentopname van een dorp op een kantelpunt”, vervolgt Michiel Salaets. “De opnames werden te voet, met een 360° camera, gemaakt waardoor ook plaatsen die niet met de auto toegankelijk zijn, zoals steegjes en het bekende wandelpad op de Scheldedijk, in beeld werden gebracht. Op die manier kunnen bezoekers elk plekje van Doel bezoeken zonder hun luie zetel te moeten verlaten. Bijzonder is ook dat je nu via Google Street View een digitaal bezoek kan brengen aan de kerk van Doel. Je kan door de kerk struinen en zelfs de trap nemen naar het doksaal met het als monument beschermde orgel. Het hoogtepunt is ongetwijfeld het uitzicht op de Schelde, Doel en de Waaslandhaven vanop de klokkentoren van de kerk.”

Bij de start werd nu een eerste selectie archiefmateriaal geselecteerd. Maar uiteraard kent Doel nog heel wat meer verhalen. “Ook de meer recente geschiedenis verdient hier een plaats”, zegt Carine Goossens. “De komende maanden en jaren werken de verschillende partners dan ook actief verder aan dit project. Elke hulp is daarbij welkom.” Wie thuis foto’s, kaarten, of ander materiaal over Doel heeft liggen, kan contact opnemen met de archiefdienst van de gemeente Beveren via 03 750 17 50 of archiefdienst@beveren.be.

Het archiefmateriaal en de verhalen zijn te vinden op : https://artsandculture.google.com/partner/beveren