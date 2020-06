Doel 2020 vraagt meer rekening te houden met Doel en polderdorpen in nieuwe mobiliteitsplannen Kristof Pieters

10u34 1 Doel Binnen de Vervoerregio Antwerpen wordt momenteel gewerkt om op vlak van het openbaar vervoer de verbindingen tussen Beveren en de Waaslandhaven te versterken. Volgens het actiecomité Doel 2020 wordt Doel echter schromelijk over het hoofd gezien terwijl er toch heel wat mensen tewerkgesteld zijn.

Eén van de nieuwe initiatieven is de oprichting van een Mobipunt ter hoogte van de Kallosluis waar verschillende vervoersmogelijkheden zoals de Waterbus moeten kunnen gecombineerd worden. Doel 2020 verbaast er zich over dat in de plannen andermaal over Doel en het poldergebied niet wordt gesproken. “Daarmee blijven niet alleen de bewoners maar ook de werknemers van de kerncentrale en andere bedrijven in het noorden van de Waaslandhaven in de kou staan”, zegt woordvoerder Jan Creve. “Over het doortrekken van de Waterbus wordt al sinds 2018 herhaaldelijk gesproken. Er werden in opdracht van minister Weyts ook de nodige studies uitgevoerd. Maar daar werd verder niets meer over vernomen. Het is duidelijk dat het doortrekken van de Waterbus naar Doel voor de mobiliteit in de regio een belangrijke sluitsteen vormt.”