Doel 2020 vraagt ernstig onderzoek naar brandstichting: “Anders ontstaat er sfeer van straffeloosheid” Kristof Pieters

30 september 2019

17u49 0 Beveren Het actiecomité Doel 2020 vraagt aan de politie om er alles aan te doen om de daders te vatten die afgelopen weekend brand hebben gesticht in een leegstaande boerderij aan de Oostlangeweg. “De 15de brandstichting op rij, een Vlaams record. En bij geen enkel feit werden de daders gevat. Ook dat is jammer genoeg een Vlaams record”, reageert woordvoerder Jan Creve.

De brandstichting gebeurde tijdens de nacht van zaterdag op zondag in een leegstaande boerderij aan de Oostlangeweg. Het huis en de schuur brandden volledig uit. De laatste brandstichting in Doel dateert nog maar van zondag 26 mei. Toen werd brand gesticht in een grote villa dichtbij het kruispunt op de Engelse Steenweg. Kort voordien was ook al eens afval in brand gestoken aan de achterzijde van een huis in de Liefkenshoekstraat. “Tot nu toe werd nog in géén enkel van de brandstichtingen een dader gevat en dat vinden we onbegrijpelijk”, reageert Jan Creve. “In en om Doel werden vorig jaar door de diensten van het kabinet Weyts (MOW) hoogtechnologische camera’s geplaatst met nummerplaatherkenning. Maar noch inzake de recente brandstichtingen, noch inzake enkele zware nachtelijke gewelddelicten tegenover een bewoner en een diefstal op klaarlichte dag konden de daders geïdentificeerd worden. Het feit dat men er in Doel blijkbaar maar niet in slaagt om de daders van zware misdrijven te vatten schept alleszins een gevaarlijke en onaanvaardbare sfeer van straffeloosheid.”

GAS-boetes

Volgens Doel 2020 is de getroffen hoeve - net als de plaatsen waar de andere incidenten recent plaatsvonden – niet te benaderen zonder dat men de camera’s passeert. “We vragen dan ook aan de politie dat ze er ditmaal alles aan doet om de daders te vatten zodat er een einde wordt gemaakt aan de onveiligheid in en om het dorp. Met met GAS-boetes en een ingesteld parkeerverbod heeft men ook alle middelen in handen om ongewenste bezoekers af te schrikken.”

Het actiecomité vraagt ook dat leegstaande gebouwen sneller vrijgegeven worden aan geïnteresseerden. “Daar wordt momenteel nodeloos lang mee getalmd. Terwijl met bewoning juist de sociale controle toeneemt en ze de beste garantie vormt tegen vandalen en criminelen.”