Doel 2020 protesteert tegen kap van historische Drijdijk in Verrebroek Kristof Pieters

23 februari 2020

17u39 4 Verrebroek Het actiecomité Doel 2020 betreurt de kap van 500 populieren langs de kilometerslange Drijdijk tussen Verrebroek en Kieldrecht. Volgens de gemeente wordt dat gecompenseerd door een nieuwe landschapsbuffer en komen er bovendien gefaseerd nieuwe bomen op de dijk.

Samen met de beslissing voor de havenuitbreiding werd ook een definitieve beslissing genomen over de buffering van de polderdorpen. Dat is uiteraard een goede zaak. De aanleg van de kilometerslange buffer was een van de voorwaarden die Doel 2020 stelde toen ze samen met Minister Weyts in 2018 rond de tafel ging zitten. “Dat er nu een compensatie zou moeten komen onder de vorm van een kap van bomen vinden we echter onaanvaardbaar”, zegt woordvoerder Jan Creve. “De Drijdijk is met zijn meer dan 500 populieren een natuurlijke buffer met het havengebied.”

Volgens Natuur & Bos zouden de bomen een schuilplaats zijn voor roofvogels die de weidevogels kunnen opeten. “Onzin”, klinkt het. “De buizerds zitten niet zozeer in de bomen maar vooral op de lantaarn- en elektriciteitspalen.” Volgens het actiecomité zijn er bovendien al voldoende compensaties. Zo zullen de gebouwen van de oude maalderij worden opgeruimd en verdwijnt de wegenis die Putten-Weiden en Putten-West van elkaar scheidt waardoor er een aaneengesloten natuurgebied ontstaat.

“Bomen zijn kaprijp”

Het gemeentebestuur van Beveren was lange tijd gekant tegen de grootschalige bomenkap maar kan wel akkoord gaan als het rooien gelijke tred houdt met de aanleg van de buffer. Volgens Doel 2020 is dat echter een doekje voor het bloeden. “De vervanging van de drie bomenrijen door knotwilgen maakt de vernieling van dit uniek erfgoedlandschap totaal.”

Volgens schepen van leefmilieu Filip Kegels (N-VA) zijn de huidige bomen kaprijp en in slechte staat. “Er komen echter wel degelijk nieuwe bomen op deze dijk. Er is trouwens nog geen akkoord over hoe de nieuwe dijk er zal uitzien. Eén zaak staat wel vast: de buffers rond de dorpen zal zeker versterkt worden.”