Doel 2020 hekelt pleziervaarten langs record-containerschip op ‘gevaarlijke Schelde’ Kristof Pieters

13 oktober 2019

16u43 1 Doel Het actiecomité Doel 2020 hekelt de houding van het Havenbedrijf dat keer op keer veiligheidsargumenten inroept als het gaat om het herstel van de veerdienst Lillo-Doel maar geen been ziet in zelf georganiseerde pleziervaarten tot in het Deurganckdok toe.

De komst van het record-containerschip MSC Isabella’ werd door het Havenbedrijf in de verf gezet met een aantal gratis rondvaarten met een volle Flandriaboot. “De rondvaarten vertrokken in Lillo en gingen tot in het Deurganckdok toe. Vreemd genoeg vernamen we deze keer niets over veiligheidsrisico’s”, reageert Jan Creve van Doel 2020. “Dat is nochtans steevast het antwoord als het herstel van de veerdienst Doel-Lillo besproken wordt.” Om dezelfde reden komt er in Doel ook geen halte voor de Waterbus.

“De MSC Isabella is ruim 399 meter lang en 61 meter breed. Als er geen probleem is om daar pleziervaarttoertjes rond te draaien, dan zal er ook wel geen probleem zijn met een Waterbus of een moderne veerboot”, vindt Creve.