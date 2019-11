Doek valt definitief over feestzaal Scala: “Traditie van grote huwelijksfeesten is voorbij” Kristof Pieters

07 november 2019

08u38 0 Beveren Een monument in Beveren sluit zaterdag de deuren. Feestzaal Scala opent zaterdag nog een laatste maal de deuren voor een retrofuif en daarna is het voorgoed voorbij. De oude cinema uit 1922 verdwijnt onherroepelijk onder de sloophamer om plaats te maken voor appartementen. “Het doet ons eveneens hartzeer maar we zien het aantal feesten jaar na jaar dalen”, zegt zaakvoerder Eric Van Steerteghem.

Er zullen maar weinig echte Beverenaars zijn die nog nooit een stap binnen hebben gezet in feestzaal Scala in de Stationsstraat. De voorbije decennia vonden er honderden trouwfeesten plaats. De voormalige dorpscinema is dan ook een feeëriek decor met fluwelen gordijnen, een sterrenhemel aan het plafond met handgemaakte moluren en langs weerzijden van de zaal een balkon. Scala was dan ook een gegeerde plek voor televisieopnames. Binnenkort duikt de zaal nog eens op in de soap Familie. Jammer genoeg zal men tegen die tijd geen kans meer hebben om de fraaie feestzaal in het echt te bekijken want zaterdag valt het doek definitief.

Feestzaal Scala heeft een lange voorgeschiedenis. De bouwwerken begonnen reeds in 1912 maar lagen stil tijdens Wereldoorlog I. Na de oorlog werden de werken hervat en in 1922 opende de dorpscinema. “Het is eigenlijk gebouwd als een theaterzaal”, legt zaakvoerder Eric Van Steerteghem (57) uit. “In die tijd was er enkel stomme film en er stond ‘Fonske’, de legendarische uitbater en echt dorpsfiguur, op het podium om het publiek te onderhouden bij de beelden. De cinema heeft bestaan tot 1975 en is daarna een feestzaal geworden, onder meer onder de naam ‘Oud Beveren’.”

Eric nam de zaak over in 2002. “Ik ben de derde exploitant en jammer genoeg ook de laatste.” Zijn zoon Jo (30) is als zaalverantwoordelijke al mee in de zaak gestapt en ook zoon Nick (23) hielp mee. Aan opvolging was er dus geen gebrek. “Het is de malaise in de sector die ons de das heeft omgedaan”, legt Eric uit. “Jaar na jaar zien we het aantal reservaties voor feesten dalen. Mensen trouwen minder en vaak op latere leeftijd. Tegen die tijd willen ze er niet zoveel geld meer aan uitgeven. Vroeger werden huwelijksfeesten vaak door de ouders gesponsord maar die traditie is voorbij. In onze beginjaren namen we geen feesten aan als er minder dan honderd aanwezigen waren maar nu is een trouwfeest met slechts 50 bezoekers geen uitzondering meer. Voor ons is dat echter niet meer rendabel. Feestzalen in de ‘low budget’ klasse of de ‘high end’ doen het nog goed maar zalen zoals onze die op dat tussenniveau zitten, hebben het bijzonder moeilijk. We zijn zelf op zoek gegaan naar alternatieven zoals salsa-avonden, afterworkparty’s en een zomerbar. Dat vraagt echter veel inspanningen en het geeft niet altijd de gehoopte return.”

Een overnemer zoeken was dan ook geen optie. Vorig jaar werd het pand verkocht aan een projectontwikkelaar die er appartementen zal bouwen. “We horen het verwijt dat we kiezen voor het snelle geld maar niks is minder waar”, benadrukt Eric. “Het doet ons ook hartzeer dat zo’n stuk geschiedenis verdwijnt. Mensen die nu klagen over hoe jammer het is dat Scala sluit, hadden beter hier een feest geboekt. Dan had het nooit zover moeten komen.”

Eric steekt niet onder stoelen of banken dat hij voor een stuk verbitterd is. “We hebben altijd met hart en ziel gewerkt maar het is ons niet makkelijk gemaakt. Vorige week nog stonden hier vijf mensen voor een zoveelste controle terwijl we de feestzaal al aan het opruimen zijn. Ook enkele klagers in de buurt maakten het de laatste jaren moeilijk werken.”

Eric en zijn zonen trekken zich vooral op aan de vele positieve reacties die ze kregen. “En uiteraard zullen we ook de vele herinneringen koesteren van al die jaren. Er zijn memorabele momenten geweest. Zo liet een bruidegom op een keer Natalia komen als verrassingsact voor zijn kersverse bruid.”

Wie de feestzaal nog eens van dichtbij wil zien, kan vrijdag 8 november voor de Salsa Scala Final Countdown. Zaterdag 9 november is er voor de laatste keer een retroparty en daarna valt het doek. De inboedel zal te bezichtigen zijn op 20 november en op 21 november wordt alles verkocht.