Dodelijk arbeidsongeval op Antwerp Euroterminal: man komt onder zware heftruck terecht Kristof Pieters

01 juli 2019

15u35 8 Beveren Bij Antwerp Euroterminal (AET) in de Waaslandhaven deed zich maandagmiddag een dramatisch arbeidsongeval voor. Een man kwam er onder een zware heftruck terecht en stierf ter plaatse.

Het ongeval gebeurde op de kade zelf. Over de precieze omstandigheden is nog niks bekend maar het slachtoffer werd overreden door een zware heftruck voor containers. De brandweer, twee ziekenwagens en een mugteam kwamen ter plaatse. De hulpdiensten ondernamen nog een reanimatiepoging, maar die mocht helaas niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn opgelopen verwondingen. Enkele collega’s van de man verkeerden in shock en werden ter plaatse opgevangen. De kraanbestuurder, die de container op het ogenblik van het ongeval behandelde, werd in zware shock naar het ziekenhuis overgebracht.