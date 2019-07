Dodelijk arbeidsongeval bij Antwerp Container Repair: man komt onder zware heftruck terecht Kristof Pieters

01 juli 2019

15u35 108 Beveren Bij Antwerp Container Repair (ACR) in de Waaslandhaven deed zich maandagmiddag een dramatisch arbeidsongeval voor. Een man kwam er onder een zware heftruck terecht en stierf ter plaatse. Het parket heeft een onderzoek geopend. Kort na de feiten raakte een collega-dokwerker betrokken bij een ander verkeersongeval op de E34. De man kende het slachtoffer en was mogelijk nog wat overmand door de emoties.

Het ongeval gebeurde op de kade van Antwerp Container Repair (ACR) aan de Blikken in Verrebroek. Het bedrijf huurt een perceel van Antwerp Euro Terminal (AET) en houdt zich bezig met de herstelling van beschadigde zeecontainers en het stockeren van lege containers. Over de precieze omstandigheden is nog niks bekend maar het slachtoffer werd overreden door een zware heftruck voor containers. De brandweer, twee ziekenwagens en een mugteam kwamen ter plaatse. De hulpdiensten ondernamen nog een reanimatiepoging, maar die mocht helaas niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Enkele collega’s van de man verkeerden in shock en werden ter plaatse opgevangen. De heftruckbestuurder, die op het ogenblik van het ongeval een container aan het behandelen was, werd in shock naar het ziekenhuis overgebracht. De arbeidsauditeur onderzoekt het ongeval precies is kunnen gebeuren. Bij het bedrijf was maandag niemand bereikbaar voor commentaar.

Collega-dokwerker gewond bij ander ongeval

De verslagenheid bij het personeel en bij de andere havenarbeiders is in ieder geval bijzonder groot. Een collega-dokwerker raakte op terugweg naar huis rond 14.15 uur eveneens betrokken bij een verkeersongeval op de E34. Ter hoogte van Zwijndrecht kwam hij bij het invoegen in de richting van Antwerpen in aanrijding met een vrachtwagen. De wagen werd een honderdtal meter meegesleurd en liep heel wat schade op. De bestuurder raakte gewond en werd overgebracht naar het UZA. Volgens collega’s, die meteen na het ongeval gestopt waren, was het slachtoffer wellicht nog overmand door emoties. “We waren op dezelfde terminal aan het werk toen het dodelijk ongeval gebeurde”, getuigt één van hen. “Dat was net voor het einde van de ochtendshift. Onze collega kende het slachtoffer persoonlijk en was hierdoor natuurlijk aangedaan. Hij was wellicht nog altijd wat van zijn melk toen hij met de auto naar huis reed...”

Door het ongeval waren op de E34 twee van de drie rijstroken een tijdlang versperd wat voor een lange file zorgde met wachttijden van meer dan een uur. Daardoor kreeg het centrum en enkele woonwijken in Melsele heel wat sluipverkeer te verwerken.