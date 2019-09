Docente elektromechanica (24) maakt meisjes warm voor technisch onderwijs als Europees ambassadrice Kristof Pieters

04 september 2019

16u31 2 Beveren Lieselot Van Gysel, een 24-jarige docente elektromechanica aan het GTI in Beveren, is door de Europese Commissie voor het tweede jaar op rij verkozen als één van de ambassadeurs om het technisch en beroepsonderwijs te promoten. Ze wil vooral meisjes warm maken om de stap te zetten. “Er is immers enorm veel vraag naar technisch personeel. We moeten af van de vooroordelen dat dit enkel voor jongens is weggelegd. Ik ben met plezier een rolmodel.”

In Helsinki vindt van 14 tot 18 oktober de European Vocational Skills Week plaats. Met dit initiatief wil de Europese Commissie aandacht te vragen voor het belang van middelbaar en hoger beroepsonderwijs in Europa en erop wijzen dat het een slimme keuze is die leidt tot goede kansen op de arbeidsmarkt. De verschillende Europese lidstaten hebben ambassadeurs aangeduid om tijdens de conferentie te komen getuigen. Voor Vlaanderen is de 24-jarige Lieselot Van Gysel gevraagd als ambassadrice.

“Ik hoop anderen te inspireren om ook aan een technische opleiding te beginnen”, vertelt ze. “Ik ben er namelijk van overtuigd dat het beroepsonderwijs werkt voor iedereen – jongens en meisjes. Elk extra meisje in een technische richting is voor mij een stap vooruit. In het GTI, de school waar ik sinds twee jaar lesgeef, is het aantal meisjes fors gestegen van 13 naar 29 maar de 930 jongens blijven natuurlijk wel de overgrote meerderheid uitmaken. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel.”

Positief imago

Lieselot studeerde elektromechanica aan het Sint-Jorisinstituut in Bazel. “Tot het vijfde jaar waren we met slechts twee meisjes in de klas en in het zesde jaar zat ik zelfs helemaal alleen. Ik ben daarna bouwkunde gaan studeren maar dat lag me toch niet helemaal en daarom heb ik de overstap gemaakt naar een leerkrachtenopleiding. Werk vinden was geen probleem. Ik kon in verschillende scholen meteen aan de slag en koos voor het GTI omwille van de locatie maar ook voor het positief imago van de school. Hier ondernemen ze ook initiatieven om meisjes aan te trekken. Vorig jaar is er zelfs een ‘meisjesclub’ in het leven geroepen. De oudere leerlingen bekommeren zich dan wat om de nieuwkomers zodat ze niet het gevoel hebben alleen te zijn in dit ‘jongensbastion’.”

Vooroordelen

Lieselot vindt het jammer dat er nog altijd zoveel vooroordelen zijn over het technisch onderwijs. “Het is voor ouders soms al een grote stap om een zoon naar hier te sturen, laat staan een dochter. Ik ben wel van thuis uit gestimuleerd maar mijn vader werkte dan ook in de bouw en mijn broer zat ook al in deze richting. Gelnagels gaan hier misschien niet overleven maar zeker in een richting als elektromechanica zijn het verder enkel je handen die een beetje vuil worden. Als ik vertel wat mijn beroep is, kijken mensen soms vreemd op. Dat is één van de redenen dat ik heb beslist om lerares elektromechanica te worden. Ik wil best een rolmodel zijn voor andere meisjes die twijfelen om aan een technische richting te beginnen.”

Als leerkracht ondervindt Lieselot alleszins geen vooroordelen. “Integendeel, ik geef les aan leerlingen van 14 en 16 jaar en zij vinden het tof dat er een vrouw voor de klas staat. Ik toon hen respect en krijg het ook terug. Ze weten ook dat ze bij mij hun creatief ei kwijt kunnen in het maken van werkstukken.”

EU-commissaris Marianne Thyssen is blij dat Lieselot Van Gysel opnieuw de Vlaamse ambassadrice van dit Europees evenement wil zijn. “We hebben nood aan mensen met skills voor de arbeidsmarkt in de 21ste eeuw”, legt ze uit. “Naar verwachting zal het aantal vacatures voor gekwalificeerde mensen tussen 2015-2025 met 21% toenemen.”

Dat wil Lieselot ook zoveel mogelijk benadrukken om mensen over de streep te trekken. “Er is zoveel krapte op de arbeidsmarkt en toch vormen meisjes een vijver waar niemand in gaat vissen. Daar wil ik zo snel mogelijk verandering in brengen.”