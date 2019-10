DJ Lektron mixt klimaatactiviste Greta Thunberg met Anne Clark: “Ik zag meteen de gelijkenissen tussen beide” Kristof Pieters

11 oktober 2019

15u12 3 Beveren De speech die klimaatactiviste Greta Thunberg recent voor de Verenigde Naties hield, inspireert ook muzikanten. Net als Fatboy Slim heeft ook Gert-Jan Van Campen, alias DJ Lektron, de toespraak gebruikt om er een remix mee te maken. Hij plaatste de woorden van Thunberg op het bekende nummer ‘Our Darkness’ van new wave-legende Anne Clark.

Gert-Jan Van Campen (35) draait al twee decennia mee in de muziekwereld als DJ maar ook met eigen werk. Onder de naam Deafman brengt hij samen met Glenn Van Steelandt elektro met een eightiessound. Hun werk werd al gedraaid op Tomorrowland en ook discobar Galaxie zette het geregeld op de setlist. New Wave-legende Anne Clarck verklaarde zich eerder ook al fan. Het is trouwens één van haar nummers waar Gert-Jan nu een remix heeft gemaakt met de speech van klimaatactiviste Greta Thunberg. “Toen ik de speech hoorde moest ik meteen denken aan het nummer ‘Our Darkness’ van Anne Clark. Ze zingt niet maar draagt haar teksten voor. Ik zag meteen andere gelijkenissen tussen beide. Net als Greta Thunberg is Anne Clark altijd een rebel geweest.”

Gert-Jan besloot zijn muzikaal ei uit te broeden maar dat kostte wel enige moeite. “Er was namelijk geen instrumentale versie te vinden van het nummer van Anne Clark. Ik heb gelukkig een hele collectie oude synthesizers en ik ben er snel in geslaagd om de originele sound te recreëren.”

Het nummer is intussen uitgebracht op Soundcloud en krijgt heel wat positieve reacties. “Ik heb het ook naar Anne Clark zelf gestuurd. De Britse artieste woont intussen in Sint-Niklaas trouwens. Ze heeft nog niet gereageerd maar ik denk dat ze het wel zal kunnen pruimen. Anne Clark post regelmatig op haar facebook ook nieuws over Greta Thunberg. Ze zitten dus blijkbaar wel op dezelfde golflengte. Ik ben zelf niet iemand die op de barricaden gaat staan voor het klimaat maar ik heb wel bewondering voor anderen die dat wel doen, vooral dan op zo’n jonge leeftijd. Misschien durft ze in haar jeugdig enthousiasme al eens een tikkeltje overdrijven maar ik ben blij dat er iemand is die het durft zeggen. In die zin is dit nummer dus ook een eerbetoon.”

Intussen zit Gert-Jan niet stil want ook van Deafman mag het publiek binnenkort nieuw werk verwachten. “CJ Bolland, voor wie ik al eens synthesizers herstel, wil onder zijn eigen label een plaat uitbrengen met onze nummers. Dat zo’n grote naam uit de elektronische muziek ons wil lanceren, is een ongelooflijke eer.”

De remix is te beluisteren via https://soundcloud.com/lektron/anne-clark-ft-greta-thunberg-our-darkness-lektron-remix-30