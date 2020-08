Dieven weg met twee springkastelen Kristof Pieters

28 augustus 2020

13u26 2

Dieven hebben ingebroken in een magazijn in de Patrijzenstraat in Beveren. Ze gingen aan de haal met twee springkastelen, een steekkar en een compressor met blaaspistool en persluchtslang. De inbraak gebeurde tussen woensdagavond en donderdagochtend.