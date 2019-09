Dieven weg met tuinmateriaal bij twee woningen in Gaverlandwijk Kristof Pieters

02 september 2019

10u54 0 Beveren In de Gaverlandwijk in Beveren werd tuinmateriaal gestolen bij twee woningen in de Seringenstraat en de Leliestraat.

Uit een tuin in de Seringenstraat werd een spade, een hark en een GFT-bak gestolen. In de Leliestraat gingen dieven aan de haal met een tuintafel, een asbak en een bloempot. Beide diefstallen gebeuren in de nacht van donderdag op vrijdag.