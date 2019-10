Dieven weg met geld, juwelen en… twee eetserviezen Kristof Pieters

28 oktober 2019

15u45 0 Kieldrecht/Verrebroek Er werd zondagavond ingebroken in een woning in de Tuinwijklaan in Kieldrecht. Een raam aan de achterzijde van de woning werd geforceerd. De dieven gingen vreemd genoeg niet alleen aan de haal met een som geld en juwelen, maar ook met twee volledige eetserviezen.

Het was niet de enige inbraak in de buurt. Zondag werd er ook ingebroken in een woning aan de Kreek in Kieldrecht. Daar werd een gsm gestolen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er ook een inbraak in een wagen die geparkeerd stond op een oprit aan de Binnendijk in Verrebroek. Uit de wagen werd geld gestolen.

Tot slot was er ook nog een inbraak in een geparkeerde bestelwagen in de Heiveldstraat in Beveren. Daar werd niets gestolen.