Dieven voor vierde keer weg met kluis bij doe-het-zelfzaak Hubo Kristof Pieters

17 juli 2020

14u23 12 Beveren In de doe-het-zelfzaak Hubo aan de Gentseweg in Beveren is donderdag nog maar eens een zware inbraak vastgesteld. De dieven gingen aan de haal met de kassalades en de kluis met inhoud. Het is al de vierde keer dat dit gebeurt.

Het is niet duidelijk hoe de dieven dit keer zijn binnengeraakt. De gerant is met vakantie en het personeel wil liever geen commentaar kwijt over de inbraak. De politie van de zone Waasland-Noord bevestigt wel dat de kluis werd gestolen, net als de kassalades. Over de omvang van de buit is nog niks bekend.

De vorige inbraak dateert van maart vorig jaar. Toen maakten de dieven een gat in het dak en konden ze via die weg de kluis naar buiten hijsen. Ze gingen toen met zo’n 5.000 euro aan de haal maar de schade die ze toebrachten bedroeg een veelvoud daarvan. Door het stormweer sijpelde er immers heel wat water binnen. In 2010 verdween er eveneens zo’n 4.000 euro uit de kluis en in 2004 werd de kluis ook al eens leeggeroofd.