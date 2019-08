Dieven slijpen kluis open van zwembad De Meerminnen: “Buit beperkt maar wel veel schade” Kristof Pieters

27 augustus 2019

15u39 6 Beveren In het subtropisch zwemparadijs Lago De Meerminnen in Beveren is maandag een zware inbraak vastgesteld. Dieven sloegen een raam in van het recreatiebad om binnen te geraken. Ze raakten tot in de burelen waar ze een kluis openslepen en met de inhoud aan de haal gingen. Volgens woordvoerster Lore Walravens is de buit beperkt gebleven maar de schade is wel aanzienlijk.

De inbraak vond plaats in de nacht van zondag op maandag. Het subtropisch zwemparadijs is uitgerust met een professioneel alarmsysteem en heeft ook camerabewaking maar de dieven wisten dit te omzeilen. “De inbraak was blijkbaar goed voorbereid”, vermoedt ook woordvoerster Lore Walravens. “We hadden een topweekend achter de rug dankzij het mooie weer. Ze sloegen in de nacht van zondag op maandag toe omdat ze dachten dat de weekendrecette in de kluis was gestoken. Gelukkig hadden onze mensen een deel van de opbrengst zondagmiddag om 16 uur nog naar de bank gebracht. Hierdoor is de buit nog relatief beperkt gebleven. We kunnen er nog geen getal opplakken maar aangezien het zwembad op zondag al om 19 uur sluit, zal het geen groot bedrag meer geweest zijn.”

Opvallend is wel dat de dieven konden toeslaan zonder dat het alarm in werking trad. “Ze hebben dit inderdaad weten te omzeilen”, bevestigt Walravens. “Ze wisten blijkbaar heel goed hoe ze tewerk moesten gaan. We denken dan ook dat ze het zwembad op voorhand zijn komen verkennen. Het is natuurlijk onbegonnen werk om verdachte figuren te gaan identificeren in de massa volk die hier recent over de vloer is geweest. Maar zelfs als ze het zwembad al eens bezocht hadden, blijft het wel opvallend hoe ze het toch wel professioneel alarm konden omzeilen. Zo braken ze niet binnen door een raam in te slaan van de burelen maar wel via een groot raam van het recreatiebad, iets wat het alarm niet detecteerde.”

Burelen overhoop gehaald

De dieven namen ook de tijd om de klus te klaren. Met een slijpschijf werd de kluis ter plaatse opengeslepen. Niet alleen het bureau van de centrummanager werd doorzocht. Ook de burelen werden overhoop gehaald. Daar vonden de dieven nog een geldkistje.”

Bezoekers van het zwembad hebben amper iets gemerkt van de inbraak. “We konden maandag op het normale uur openen en hebben enkel een versperring geplaatst rond het raam dat werd stuk geslagen. Het is nu tijdelijk dichtgemaakt met een houten paneel. Het duurt immers toch een weekje vooraleer er een nieuw raam kan worden geleverd.”

Gemaskerd

De dieven werden tijdens de inbraak gefilmd maar het is nog afwachten of die beelden iets kunnen opleveren. “De daders waren gemaskerd”, vervolgt Lore Walravens. “De politie heeft wel een uitgebreid sporenonderzoek gedaan.”

Het is de eerste keer dat De Meerminnen dieven over de vloer kreeg. “Er is wel al een keer een overval gebeurd maar dat was dan op het einde van de dag in het horecadeel. Een inbraak is jammer genoeg een primeur. We gaan nu wel samenzitten met de beveiligingsfirma om te zien of het alarm nog verder kan worden verfijnd en uitgebreid.”