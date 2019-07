Dieven proberen in te breken in appartement JVS

29 juli 2019

11u10 0 Beveren In een appartement in de Ciamberlanidreef in Beveren is een inbraakpoging gebeurd.

Dieven hebben geprobeerd in te breken in een appartement in de Ciamberlanidreef in Beveren, wellicht in de nacht van donderdag op vrijdag. De poging tot inbraak werd vrijdagochtend vastgesteld. De dieven raakten evenwel niet binnen.