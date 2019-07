Dieven proberen automaten van carwash open te breken Kristof Pieters

16 juli 2019

In de nacht van zondag op maandag hebben dieven geprobeerd om de automaten aan de carwash Bubbels aan de Gentseweg in Beveren open te breken. Ze slaagden echter niet in hun opzet. De inbraakpoging werd maandag vastgesteld.